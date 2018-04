Huawei guida sempre il mercato cinese ma Xiaomi non sta a guardare e punta a nuovi record

Rimedi per frequenti problemi smartphone Huawei : guida allo sportello assistenza Hicare : Esiste uno sportello di assistenza per i problemi smartphone Huawei, utile soprattutto per chi, alle prime armi, proprio non riesce a gestire con serenità una situazione di emergenza, o cui comunque non riesce a fare fronte. Per mettersi subito in contatto col primo consulente utile, in modo da esporgli cosa c'è che non va, bisognerà che scarichiate l'app 'Hicare' dal sito ufficiale, un tool in grado di dispensare servizi di assistenza ...

Siamo stati a bordo di una Porsche Panamera guidata da uno Huawei Mate 10 Pro - e siamo sopravvissuti per raccontarlo - ! - video - : Al Mobile World Congress 2018 siamo saliti a bordo di una Porsche Panamera guidata da uno Huawei Mate 10 Pro . No, l'azienda cinese non si è buttata nel mondo delle auto a guida autonoma , ma se cercate un minimo di contesto forse è perché non avete letto questa precedente news . In breve, Huawei ha modificato una Panamera in modo che fosse in parte ...

La sfida del nuovo smartphone Huawei : guidare una Porsche : Barcellona , askanews, - guidare un'auto tramite uno smartphone. E che auto: una Porsche Panamera. Un modello vero, non un giocattolo telecomondato per bambini. Ma l'effetto è un po' quello. Ed è la ...

Progetto RoadReader - smartphone Huawei alla guida di una Porsche Panamera : La società ha assicurato di essere «il primo produttore di dispositivi mobile al mondo a utilizzare uno smartphone dotato di intelligenza artificiale per guidare un'automobile ». L'operazione, ...

Huawei : ecco la prima auto che si guida da smartphone : Huawei, come molti sapranno, è una casa produttrice di smartphone cinese che negli ultimi anni si è imposta sul mercato mondiale ponendosi ufficialmente come terzo produttore di telefoni. Ma oggi arriva un'importante novità si di un progetto che nessuno prima aveva osato fare: collaborare con un marchio storico per costruire un automobile guidabile grazie ad uno smartphone. Può sembrare fantascienza, ma non lo è. Porsche Panamera: con Huawei è ...

Huawei Mate 10 Pro guida una Porsche Panamera grazie al progetto RoadReader : Huawei Mate 10 Pro guida una Porsche Panamera con il progetto RoadReader: grazie al SoC HiSilicon Kirin 970 e l'Intelligenza Artificiale è in grado di insegnare all'auto a comprendere ciò che la circonda e a riconoscere ed evitare gli ostacoli. Ecco un video che ne mostra il funzionamento. L'articolo Huawei Mate 10 Pro guida una Porsche Panamera grazie al progetto RoadReader è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come verificare garanzia smartphone Huawei e dove trovare codice IMEI (guida) : Qual è il metodo più semplice per verificare la garanzia su smartphone Huawei? I device del produttore sono tra i più venduti in Italia da un paio di anni a questa parte. Normale dunque che i possessori di un dispositivo di questo brand, soprattutto in caso di problemi e malfunzionamenti, si chiedano quale sia lo stato di assistenza gratuito del loro telefono. In questo articolo, forniremo il modo più semplice e sicuro per verificare una simile ...

Cinque trucchi facili per Huawei P8 Lite 2017 : guida per tutti gli utenti : Chi conosce Huawei P8 Lite 2017 sa bene che genere di dispositivo è, e cosa riesca ad offrire ai suoi acquirenti. Si tratta di un buon prodotto, che, con qualche accorgimento, riesce facile a tirare fuori il meglio di sé. Data la fascia di prezzo, facile questo dispositivo venga scelto come primo smartphone in assoluto da parte degli utenti neofiti: con questa guida vogliamo rivolgerci proprio a loro, affinché possano mettere a frutto alcune ...

Accesso al menù segreto di Huawei P9 - P9 Plus e P9 Lite : guida per soluzione problemi : Non v'è dubbio che Huawei P9, P9 Plus e P9 Lite siano dispositivi ancora molto utilizzati, ed è per questo che abbiamo ritenuto giusto condividere con voi un trucco sconosciuto ai più, che potrebbe aiutarvi a risolvere qualche problema ed a ricevere informazioni di varia natura sul conto del vostro dispositivo. State tranquilli circa la difficoltà dell'operazione, che non sussiste affatto: si tratta di digitare un codice dal dialer ...

Manuale Huawei Nova Smart guida d’uso Pdf italiano : Il Manuale Huawei Nova Smart Pdf è disponibile per il download Tutte le informazioni e le guida per poter configurare lo Smartphone Android