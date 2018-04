Hanami | le foto della fioritura dei ciliegi in Giappone

wired

(Di giovedì 5 aprile 2018) Il terminesesignifica letteralmente “Guardare i fiori”, e si riferisce all’usanza tradizionale di goderebellezza degli alberi in fiore nei primi giorni di primavera. Oggetto di tale osservazione sono, nello specifico, le piante dio (Sakura) di cui ilè ricco. Negli anni il termine è entrato nel linguaggio occidentale nell’accezione più generale di “”, e attrae nel paese del sol levante centinaia di migliaia di turisti pronti a scattaredello straordinario spettacolo. Dopo la Cina, finalmente anche inè iniziata la. Mentre a Tokyo era già possibile goderne negli ultimi giorni di marzo, in diverse aree è stato necessario attendere l’inizio di aprile, con un picco nelle giornate del 2 e 3 del mese. Nella nostra gallery qui in alto, le più belledi questo fenomeno...