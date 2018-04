' Haiku on a plum tree' per narrare la libertà

Blastingnews

(Di giovedì 5 aprile 2018) Come i contorni delle cose mutano in un istante al passaggio dell'alba e la separazione fra buio e luce è un filamento sottile che divide la notte ed il giorno, altrettanto repentinamente la vita della scrittrice Dacia Maraini cambiò condizione e la bambina felice si trovò ad essere internata, insieme ai genitori e alle due sorelline, in un campo di prigionia in Giappone. Una vicenda terribile che il film-documentario "on a", il primo lavoro come regista della nipote Mujah Maraini-Melehi, ripercorre per raccontare i fatti accaduti nella storia di una famiglia che intreccia la grande storia. L'antropologo Fosco Maraini aveva scelto l'insegnamento ad Hokkaido dove si era trasferito nel 1938 con la moglie, la nobildonna siciliana Topazia Alliata, e le figlie. Mentre in Europa imperversava la Seconda Guerra Mondiale, il governo giapponese, dopo l'8 settembre, chiese ai ...