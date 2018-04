Ha rischiato la vita per abuso di alcol l' attore del Mini Me di ' Austin Powers' Verne

Tennis - Marion Bartoli giocherà a Monterrey : “Torno in campo dopo aver rischiato la vita” : Marion Bartoli tornerà a giocare dopo aver rischiato la vita a causa di una malattia che due anni fa le aveva distrutto il sistema immunitario. La francese era dimagrita arrivando a pesare 41kg contro i 70 del suo peso forma. La Tennista è rimasta aggrappata alla vita proprio grazie al Tennis come ha più volte dichiarato, ora è pronta per calcare nuovamente i campi e scrivere una pagina di storia. La 33enne ha ricevuto una wild card per ...