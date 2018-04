Guerra economica fra Cina e USA continua | cosa accadrà a livello mondiale?

Blastingnews

: Quella tra USA e Cina è molto più di una guerra commerciale. In palio la leadership economica mondiale dei prossimi… - pausellir : Quella tra USA e Cina è molto più di una guerra commerciale. In palio la leadership economica mondiale dei prossimi… - fondiesicav : Crescita verso apice malgrado minacce di escalation guerra commerciale @MirabaudAM - LaFrancaEffe : RT @speciale_news: E mo' so sanzioni e dazi vostri: Usa fanno guerra economica a tutti -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Lo scenario politicoappare molto teso. Nonostante Valdimir Putin e Donald Trump abbiano avuto un colloquio telefonico il 20 marzo in cui era stato proposto un incontro alla Casa Bianca, i rapporti si sono deteriorati ancora una volta per via dell'espulsione dei diplomatici russi dagli Stati Uniti d'America facendo saltare l'incontro. Come se ciò non bastasse a rendere precario l'assetto, il presidente statunitense ha proposto di imporre dei forti dazi doganali alle merci importate dalla. La manovra americana potrebbe avere ripercussioni sul mercato finanziario. Andiamo a vedere quali potrebbero essere i possibili scenari e il perché di questa decisione. Risposte dalla Casa Bianca La Casa Bianca ha dichiarato che la manovra proposta, ovvero quella di imporre dazi doganali allaper 50 miliardi di dollari, mira a fortificare e non a danneggiare ...