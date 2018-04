Guerra dazi | un ' errore di proporzioni gigantesche'

Dazi - Trump : Ma quale Guerra commerciale? : Teleborsa, - "Non siamo in guerra commerciale con la Cina , quella guerra è stata persa molti anni fa dalle persone folli o incompetenti che rappresentavano gli Stati Uniti ". Il presidente Donald ...

Dazi - Trump : "Ma quale Guerra commerciale?" : "Non siamo in guerra commerciale con la Cina , quella guerra è stata persa molti anni fa dalle persone folli o incompetenti che rappresentavano gli Stati Uniti ". Il presidente Donald Trump affida a ...

Wall Street in retromarcia. Pesa la Guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina : Avvio in netto calo per la borsa di Wall Street . Sugli investitori aleggiano le preoccupazioni per un inasprimento della guerra commerciale USA-Cina . Dal fronte macro , buone notizie per il mercato ...

Borsa : Europa pesante con Guerra dazi : ANSA, - MILANO, 4 APR - Si confermano deboli le borse europee con l'inasprirsi della guerra tra Usa e Cina sui dazi, con Pechino che minaccia di portare a 50 miliardi di dollari l'importo delle ...

A che punto è la Guerra dei dazi tra Usa e Cina : Roma, 4 apr. , askanews, E' scattata con inattesa rapidità la rappresaglia della Cina ai nuovi pesanti dazi annunciati dall'amministrazione Trump. E lo spettro di una escalation che potrebbe sfociare ...

Buzzi Unicem sconta timore Guerra dazi e taglio target price : Teleborsa, - Sessione negativa per Buzzi Unicem, che sta lasciando sul parterre l'1,45% a 19,09 euro. La big del cemento soffre, al pari di molte altre società, i timori per le ripercussioni di una ...

USA - TRUMP ATTACCO AI CONTRO-DAZI DELLA CINA/ Guerra commerciale in vista : Pechino - "pronti a negoziare" : Usa, TRUMP ATTACCO ai CONTRO-DAZI DELLA CINA: si profila una Guerra commerciale dopo la decisione del presidente americano, Pechino fa ricorso al WTO. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Borse ostaggio della Guerra sui dazi - Europa in rosso : Anche oggi il listino peggiore è Francoforte -1,6%, espressione dell'economia più sensibile agli scambi commerciali. Perdite sensibili a Parigi -0,7 e Madrid -0,8%. Fuori dall'area euro in rosso ...

Dazi - Coldiretti : la Guerra si allarga alla soia - aumentano i prezzi della carne : L’aumento del prezzo mondiale della carne potrebbe essere il primo effetto sui consumatori della guerra dei Dazi che si allarga alla soia, la prima voce delle esportazioni agricole statunitensi verso la Cina con un controvalore di oltre 12 miliardi di dollari nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in rifermento all’annuncio del piano del ministero del commercio cinese volto a introdurre nuovi Dazi su 106 prodotti statunitensi ...

Dazi e contro-dazi da 50 miliardi di dollari. Tra Usa e Cina è Guerra commerciale : Fra Washington e Pechino è ormai scoppiata la guerra commerciale. L'amministrazione Trump ha infatti ufficialmente proposto Dazi del 25% sulle importazioni di merci cinesi per un valore di 50 miliardi di dollari.L'Ufficio per il commercio americano ha pubblicato un elenco di 1.300 prodotti cinesi, inclusi robot industriali e attrezzature per le telecomunicazioni, oggetto della misura, che è stata proposta per la presunta violazione ...

Le Borse dribblano la Guerra dei dazi e il tech risorge : DEBUTTO SUPER PER SPOTIFY Intanto, a dimostrare che i recenti ribassi non hanno scosso il gradimento per l'economia digitale, ieri ha fatto un esordio trionfale sul listino la svedese Spotify , ...

Dazi americani su altri 1300 prodotti made in China : tra Washington e Pechino è Guerra commerciale : Le misure annunciate dall'amministrazione Trump comporterebbero nuove tariffe per 50 miliardi di dollari. La condanna della Cina: "Pronti a prendere contromisure di pari valore"

Il vino italiano potrebbe beneficiare della Guerra dei dazi USA-Cina : C'è anche qualche preoccupazione alimentata dal protezionismo .Secondo l'associazione degli agricoltori, infatti, "l'estendersi della guerra dei dazi tra i due giganti dell'economia mondiale ai ...