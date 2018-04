Grey' s Anatomy 14x20 | Arizona e i biscotti della discordia

Grey's Anatomy 'resuscita' uno dei personaggi del passato : Spettacolo Matrimonio in vista a Grey's Anatomy per uno storico personaggio Spettacolo La scienza contro Grey's Anatomy: crea false aspettative Spettacolo Grey's Anatomy, Ellen Pompeo senza filtri su ...

Grey’s Anatomy 14 - un personaggio dal passato della serie insidia Jo e Alex : Dopo tanti addii almeno stavolta si tratta di un ritorno, anche se non è proprio legato ad un piacevole evento. Nel corso del 21esimo episodi della 14esima stagione di Grey’s Anatomy (in onda negli Stati Uniti il 26 aprile e qualche settimana dopo in Italia) al Seattle Grace Hospital arriverà una vecchia conoscenza degli spettatori più affezionati al medical drama. Entertainment Weekly svela che l’infermiera Olivia, nel cast già ...

Grey’s Anatomy 14 apre le porte ad un altro ritorno dal passato per ostacolare Jo e Alex : Sembra che Grey's Anatomy 14 non sia ancora pronta a dare un po' di pace alla coppia formata da Jo e Alex: come riporta in esclusiva Entertainment Weekly, il medical drama di Shonda Rhimes ha in programma un nuovo ritorno dal passato che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai Jolex. A riprendere il suo ruolo sul set della serie sarà Sarah Utterback, interprete dell'infermiera Olivia, che apparirà nell'episodio 14x21 in onda negli Stati ...

Il finale di Grey’s Anatomy 14 sarà “molto celebrativo” - prime anticipazioni sull’ultimo episodio : Mentre si avvicina il finale di Grey's Anatomy 14, il pubblico si chiede soprattutto quale sarà l'epilogo delle storyline che riguardano i personaggi di April e Arizona, destinati ad uscire di scena al termine di questa stagione con l'addio alle attrici Sarah Drew e Jessica Capshaw, il cui contratto non è stato rinnovato. Lungi dal fornire spoiler sul contenuto dell'ultimo episodio, l'attore e regista Kevin Mckidd ne ha parlato a The ...

Grey’s Anatomy 14×18 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×18 Hold Back the River va in onda giovedì 5 aprile 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×18: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Hold Back the River, ossia ...

Grey’s Anatomy 14 a Pasquetta su FoxLife col crossover con Station 19 - anticipazioni trama e promo 2 aprile : Appuntamento in prima visione con Grey's Anatomy 14 a Pasquetta, in prima serata su FoxLife, canale 114 di Sky: anche lunedì 2 aprile prosegue la regolare programmazione del medical drama di Shonda Rhimes, in onda in anteprima assoluta per l'Italia. Mentre negli Stati Uniti la serie si sta avviando verso la conclusione della quattordicesima stagione, nel nostro Paese è tempo di assistere al primo crossover con Station 19, lo spin-off di ...

Grey'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 2 aprile 2018 : April al centro delle polemiche : GREY'S ANATOMY 14, Anticipazioni del 2 Aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Jackson decide di aiutare April a causa di alcune voci in ospedale.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:39:00 GMT)

Grey's anatomy - il sogno di Meredith? Vivere in Sardegna (Video) : Compriamo un casa in Italia a Shonda Rhimes: potrebbe essere questo l'obiettivo che la creatrice di Grey's anatomy vuole raggiungere con la quattordicesima stagione della sua serie tv (in onda in contemporanea sulla ABC e su FoxLife), che più che mai vede l'Italia protagonista.Non è bastato infatti l'ingresso di Stefania Spampinato nel cast nei panni della Dr.sa Carina De Luca, sorella di Andrew (Giacomo Giannotti), presente ormai da quattro ...

In Grey’s Anatomy 14×17 la magia dell’incontro di Meredith e Nick e il disagio dell’addio tra Teddy e Owen (recensione e promo 14×18) : Due importanti guest star e tre filoni del racconto hanno fatto di Grey's Anatomy 14x17 un episodio di gran lunga più interessante dei precedenti di questa seconda parte di stagione. L'episodio diretto da Kevin McKidd si è rivelato determinante per almeno tre protagonisti, ciascuno a suo modo: le vite di Meredith, April ed Owen potrebbero non essere più le stesse dopo gli incontri realizzati in One Day Like This. L'atteso arrivo di Scott ...

Owen lascia Grey’s Anatomy per Teddy alla fine della stagione? Video sneak peek dall’episodio 14×17 : Anche il personaggio di Owen lascia Grey's Anatomy al termine della quattordicesima stagione? La domanda è lecita dopo la diffusione dello sneak peek dall'episodio 14x17. Dopo quasi 10 stagioni potrebbe finalmente concretizzarsi la storia tra Owen e Teddy in Grey's Anatomy 14x17, come mostra lo sneak peek dell'episodio dal titolo One day like this in onda giovedì 29 aprile marzo su ABC negli Stati Uniti. Il Video che anticipa il ...

Svelata la trama di Grey’s Anatomy 14×19 - April e Arizona ritrovano Matthew e la sua bambina in ospedale : Si intitola Beautiful Dreamer l'episodio di Grey's Anatomy 14x19 che andrà in onda negli Stati Uniti su ABC il prossimo 12 Aprile e che vedrà tra le guest star Justin Bruening, interprete del paramedico Matthew Taylor. L'ex fidanzato di April, lasciato dalla traumatologa all'altare per rincorrere Jackson, farà nuovamente capolino al Grey Sloan Memorial Hospital con la sua bambina, nata qualche settimana prima e già orfana della madre morta ...

In Grey’s Anatomy 14×17 il primo incontro tra Meredith e il nuovo chirurgo (video) : nuovo amore in vista? : Il primo sneak peek dell'episodio di Grey's Anatomy 14x17, in onda su ABC giovedì 29 marzo, mostra Meredith Grey alle prese con quello che potrebbe essere un nuovo potenziale interesse amoroso. La guest star Scott Speedman fa il suo debutto in questo episodio di Grey's Anatomy dal titolo One day like this scritto da Elizabeth R. Finch e diretto dall'attore Kevin Mckidd. Il primo incontro tra il personaggio interpretato da Speedman, di cui ...

Grey's Anatomy : I nuovi episodi in streaming su NOW TV : ... c'è il debutto nelle prossime settimane di un nuovo spin-off incentrato su un gruppo di vigili del fuoco di Seattle, Station 19 , anch'esso disponibile in streaming su NOW TV, da fine aprile. Le ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 14 su FoxLife del 26 marzo e 2 aprile - in arrivo il crossover con Station 19 : trame e recensioni : Anche stasera sarà il momento di un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14 su FoxLife: il medical drama di Shonda Rhimes continua senza pause la trasmissione della seconda metà della sua quattordicesima stagione su Sky, dove viene proposto in prima visione assoluta per l'Italia. Dopo l'episodio incentrato su Miranda Bailey andato in onda la scorsa settimana, nella serata di questo lunedì 26 marzo l'attenzione tornerà a focalizzarsi sugli altri ...