Great green wall | verde in Africa contro la desertificazione

(Di giovedì 5 aprile 2018) L'che conosciamo è condizionata da carestie, crisi idriche, povertà, guerre, epidemie, cambiamenti climatici e temperature insopportabili, rendendo difficile avere un'opinione ottimistica sulla vita di un continente così grande e complesso. Anche la, in un posto dove manca l'acqua e la temperatura media sale vertiginosamente di anno in anno, è naturalmente un problema. Tuttavia si sta provando a contrastarla, con un sistema che rappresenta, per l', una vera e propria rivoluzione.Si tratta di un progetto vecchio ormai di oltre un decennio – finanziato dalla Banca Mondiale e dalle Nazioni Unite. Ottenne l'appoggio dell'Unionena nel 2007 – ed è stato sostenuto, a riprova della sua importanza, anche a COP21, la Conferenza internazionale sul clima che si tenne nel 2015 a Parigi. Si chiama "" ...