“Gravissimo” Isola dei famosi choc Dopo l’abbandono improvviso di Franco Terlizzi | il

caffeinamagazine

: A me sembra gravissimo quello che ha detto Rosa a Alessia 'Tu strumentalizzi il fatto di essere mamma' ma che stai… - rubytuesdayfuzz : A me sembra gravissimo quello che ha detto Rosa a Alessia 'Tu strumentalizzi il fatto di essere mamma' ma che stai… - Marco_Di_Palma : Così confuso che non riesco a twittare manco una cattiveria gratuita. Gravissimo. #isola - Maiellomina1 : Isola dei famosi, la bruttissima indiscrezione sul ritiro di Franco Terlizzi: 'Gravissimo malore, corsa in Italia' -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Una nuova voce “pesante” sull’deitorna a far tremare il reality. Tutto quello è successo nella tredicesima edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, evidentemente, non è bastato. Non il canna-gate, non le discussioni feroci tra i naufraghi, non gli insulti, non gli abbandoni dell’ultimo minuto, non il fango che Striscia continua a gettare sul reality, neanche le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi (in trasmissione contro Eva Henger) sono bastate. Le polemiche sulla tredicesima edizione del reality che sta per volgere al termine non finiscono mai. L’ultima polemica era quella sollevata da Vladimir Luxuria durante una puntata di Mattino Cinque. Luxuria ce l’aveva con Stefano De Martino, inviato del reality che si è comportato in modo “leggero”. Il ballerino, che dovrebbe controllare la validità delle prove dei naufraghi ha “toppato”: non si è accorto di alcune ...