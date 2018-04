Governo | Salvini | ' Tutti devono cedere o si torna al voto'

Governo - Scanzi : “Se il M5s si alleasse con Forza Italia perderebbe metà dei consensi. Di Maio e Salvini sempre più vicini” : “Le parole di Di Maio da Floris? Non mi hanno stupito. Se il Movimento 5 stelle si alleasse o accettasse un appoggio esterno da Forza Italia automaticamente perderebbe metà dei consensi”. Così il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, ospite di Otto e mezzo (su La7), ha commentato la proposta di Di Maio di un contratto da proporre a Pd e Lega, tagliando fuori Berlusconi. “Mi sembra che Di Maio e Salvini si siano ...

«Il Governo riparta da Roma». Altolà della sindaca a Salvini e Di Maio : «Voglio i superpoteri» : «Buongiorno, scusate il ritardo». Virginia Raggi arriva nella saletta dell?orologio, l?anticamera del suo ufficio in Campidoglio, con qualche foglio in mano e un sorriso...

Consultazioni Mattarella - rebus Governo/ Diretta streaming video : Quirinale - Salvini-DI Maio tra veti e intese : Consultazioni al Quirinale, Mattarella e il rebus Governo: Diretta streaming video e calendario incontri oggi e domani. Salvini e Di Maio tra veti e intese: tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Via alle consultazioni. Il M5S : “Governo con Lega o Pd”. Forza Italia : “Partire con incarico a Salvini : A un mese esatto dalle elezioni politiche iniziano le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Di Maio ha dettato le condizioni: «Pronti a un accordo con Lega o Pd, ma non con Berlusconi». Questo il calendario degli appuntamenti con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella:...

Governo Di Maio-Salvini - Roma val bene una messa? : Prima aveva cominciato Luigi Di Maio baciando con aria compunta l’urna del sangue di San Gennaro, poi si era messo in scia Matteo Salvini con i suoi giuramenti sulle sacre scritture, infine aveva concesso il bis il leader pentastellato con un’ostentata presenza alla messa di Pasqua nella chiesa di Pomigliano d’Arco. Ennesimo segnale di un ritorno al passato che retrodata le lancette della storia italica, al tempo della politica bigotta e – al ...

Governo - Di Maio : “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Berlusconi” : “Con Martina si può dialogare, Salvini Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione”. Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ospite di Di Martedì, la trasmissione su La7 condotta da Giovanni Floris L'articolo Governo, Di Maio: “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Berlusconi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5s - Di Maio : contratto per Governo con Lega?/ “Salvini con noi”. Berlusconi - ira per veto a Forza Italia : Di Maio, proposto contratto governo a Lega o Pd senza Renzi: "veto su Forza Italia". Ira Berlusconi, ma M5s convinto dell'alleanza con Salvini: "Verrà con noi alla fine"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 08:47:00 GMT)

Il patto Di Maio-Salvini per il Governo di 'tanti' : Sono veloci, giovani. Hanno molta dimestichezza con i social che inondano di messaggi ora rassicuranti ora arrabbiati. Soprattutto si parlano di continuo via whatsapp senza doversi incontrare o dover ...

Di Maio apre le danze - ma il veto su Berlusconi non piace a Salvini : Governo lontano : La strada verso un Governo non è mai sembrata così in salita come nelle ultime ore. Una "minaccia spuntata"; un "tentativo di uscire dall'angolo per evitare il passo indietro cui sarà...

Di Maio apre le danze - ma il veto su Berlusconi non piace a Salvini : Governo lontano : Una "minaccia spuntata"; un "tentativo di uscire dall'angolo per evitare il passo indietro cui sarà costretto". I vertici leghisti accolgono così l'uscita di Luigi Di Maio, che dai microfoni...

Di Maio - contratto per il Governo : «Sì a Lega e Pd - no a Forza Italia» Salvini : nessuno imponga veti : Si alzano i toni alla vigilia dell'avvio delle consultazioni di governo mercoledì al Quirinale. Di Maio apre a Lega e Pd, ma chiude decisamente a Forza Italia provocando l'ira di...

Di Maio propone contratto di Governo : 'Con Lega o con Pd' | I dem : 'Proposta irricevibile' | Salvini : 'Nessun veto' : Il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, ha proposto un contratto di governo da sottoscrivere o "con la Lega o con il Pd ". Esclusa, dunque, Forza Italia. Di Maio ha spiegato di guardare come ...

Governo : Di Maio - Salvini scelga se mollare o no Berlusconi : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “L’altro nostro interlocutore” dopo il Pd “è la Lega, ma la Lega deve scegliere. Salvini deve scegliere tra la rivoluzione e la restaurazione, se mollare Berlusconi e cominciare a cambiare l’Italia o restare attaccato a Berlusconi e non cambiare nulla”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. L'articolo Governo: Di Maio, Salvini scelga se mollare o no Berlusconi sembra essere ...