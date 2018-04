Governo | Salvini sfida Di Maio Il Colle aspetta il PD

Blastingnews

(Di giovedì 5 aprile 2018) 3 Giornata interlocutoria alcon il presidente Mattarella che ha toccato con mano la distanza abissale tra i partiti. Come preannunciato da giorni #Luigi Die #Matteohanno rivendicato il loro diritto di incassare il mandato perlustrativo alle Camere, pur non avendo gia' in partenza le potenzialita' per calamitare una maggioranza reale in Parlamento. Il Capo dello Stato si è limitato ad ascoltare tutti gli attori in gioco ben sapendo che la partita delle consultazioni è destinata a protrarsi nelle prossime settimane. Ciò che Mattarella vorrebbe evitare, infatti, è che si proceda per tentativi sterili che sgretolerebbero la credibilita' di un Paese sotto osservazione. Diha formalizzato la sua proposta annunciata davanti alle telecamere: un contratto sui temi blindato da condividere con il partito Lega o #Pd che accettera' il ruolo di ...