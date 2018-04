Governo - Martina chiama fuori il Pd Berlusconi : no a populisti pauperisti Ma Salvini : coinvolgere il M5S : Da Mattarella le delegazioni dei principali partiti. Martina: «Tocca a Lega e M5S dire se sono in grado di governare». Il leader di FI mette il veto sui pentastellati (senza citarli), ma il capo della Lega apre: «Numeri alla mano bisogna dialogare con loro»

Consultazioni Governo - diretta – Tocca ai “grandi” - dal Pd al M5s. Martina : “Una maggioranza c’è e noi non ci siamo” : E’ il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà le delegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi: alle 10 il Pd, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16,30 il M5s. La situazione è ancora di totale stallo. Il nuovo tentativo del capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio di lanciare un “contratto alla tedesca”, sui temi, per un’alleanza di governo ...

Governo - ripartono le consultazioni Martina : «Noi fuori - Lega e M5S dicano se sono in grado» : Da Mattarella le deLegazioni di Pd, Lega, Forza Italia. Nel pomeriggio il Movimento 5 Stelle. Ma c’è il rischio impasse in attesa delle regionali in Friuli Venezia Giulia

