Governo - la trattativa : la via stretta di Salvini per tenere dentro FI : ROMA La prima a dare ragione a Sergio Mattarella è stata ieri Giorgia Meloni raccontando al presidente della Repubblica - nel corso dell'incontro avuto al Quirinale insieme a Rampelli e...

La trattativa per il nuovo Governo muove i primi passi : Si potrebbe continuare l'elenco all'infinito, ma fermiamoci ai provvedimenti più urgenti, segnalati dalla politica stessa. Non tutto può essere fatto, e tanto meno nel breve periodo, ma esserne ...

La trattativa per il nuovo Governo muove i primi passi : La trattativa per la formazione di un nuovo governo tra Lega e M5S richiede molto più tempo del previsto. Resta da chiarire se l'accordo politico eventuale è da considerarsi con la sola Lega, oppure con la coalizione del centrodestra. Nel primo caso abbiamo il 32,5% del M5S contro il 18% dalla Lega, nel secondo invece, lo stesso 32,5% del M5S contro il 37% di centrodestra. E' questo il primo punto da chiarire, e dal quale partire, per le ...

I paletti di Di Maio e Salvini sulla trattativa di Governo : irrinunciabili le rispettive leadership : L'altro capitolo riguarda il Def, il documento di economia e finanza che entro il 10 aprile dovrà essere consegnato al parlamento. Sia la Lega che i 5 Stelle vedono il Def come la prima occasione per ...

Embraco - salta la trattativa con il Governo. Calenda : Urgentemente al lavoro con Invitalia : Teleborsa, - "Attiviamo Urgentemente un lavoro con Invitalia per cercare di trovare un percorso di reindustrializzazione in tempi molto più brevi perché abbiamo poco più di un mese". E' questa la road ...

Embraco rifiuta la proposta del Governo : salta la trattativa su 497 licenziamenti. Calenda : “Gentaglia. Non li ricevo più” : Li chiama “gentaglia” e annuncia di avere più intenzione di riceverli. salta la trattativa tra il governo ed Embraco, l’azienda brasiliana che aveva annunciato 497 licenziamenti tra i 527 dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri , in provincia di Torino. “Ho parlato per telefono con l’azienda e ho spiegato che la loro proposta, sul passaggio dei lavoratori al part-time, non è accettabile”, ha detto il ministro ...