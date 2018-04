Governo | Fraccaro condivide Giorgetti | “Se posizioni resteranno inconciliabili giusto

ilfattoquotidiano

"Domani (giovedì 5 aprile, ndr) ci sarà un importante incontro con Mattarella, ora è importante che la politica si sposti in quella sede". Riccardo, deputato, Questore anziano della Camera dei Deputati e indicato come Ministro per i rapporti con il Parlamento del M5S, uscendo in tarda serata da Montecitorio non vuole sbilanciarsi sulle ultime dichiarazioni provenienti dalla lega. Ma incalzato dai cronisti, commenta le parole di Giancarlo, al punto darle: "Vedremo se continueranno ad esserci dopo le consultazioni incompatibili – ma sottolinea – cercheremo di dialogare con Lega e Pd per fare un, ma è nella logica delle cose che se le, si tornerà al voto".