Governo | Fedriga Lega | “Veti? I 5 Stelle sembra scelgano uno schema proporzionale da

Fedriga - no a un Governo a tutti i costi : ANSA, - TRIESTE, 4 APR - "O si trovano quei punti che secondo noi sono essenziali per dare risposte alle esigenze espresse col voto del 4 marzo oppure non si può governare a tutti i costi". Lo ha ...

Governo : Fedriga - da Di Maio solo veti e imposizioni - non ci piace : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – ‘Più che un’offerta mi sembrano imposizioni e veti e questo non ci piace”. Così Massimiliano Fedriga, deputato della Lega e candidato presidente alle regionali in Friuli, su Rai Radio1 commentando l’offerta di Luigi Di Maio al Carroccio.‘Dalle urne sono usciti alcuni giudizi – sottolinea Fedriga – la maggioranza relativa è del centrodestra; il Pd è uscito sconfitto e ...

Governo : Fedriga - M5S-Pd? Tutto possibile : ANSA, - ROMA, 31 MAR - "In questo momento Tutto è possibile. Noi facciamo un appello sul programma, se poi qualcun altro fa un appello sullo scambio di poltrone è un problema loro, non nostro. Noi non ...