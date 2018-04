Governo | Cuperlo | votare subito fallimento per tutti

Cuperlo : "Governo Lega-M5S è un pericolo - no Aventino" : "Se arrivasse l'appello dal Colle a un governo condiviso per regole diverse e una nuova legge elettorale, io non credo che la soluzione sia l'Aventino". Così Gianni Cuperlo all'assemblea di Sinistra ...

Pd - Cuperlo : “Se Mattarella ci chiede di partecipare al Governo - non dobbiamo stare sull’Aventino” : “L’opposizione è un dato oggettivo, non vedo le condizioni per un accordo con chi ha vinto ma io lo temo un governo sovranista. Io non farei il tifo per una soluzione dannosa come M5s-Lega“. E se ci fossero per il governo “vari tentativi a vuoto”, un appello dal Colle a “un governo condiviso con tutti i partiti verso un approdo, la legge elettorale, regole diverse e poi nuove elezioni, penso che noi non ...

Pd. Cuperlo : temo Governo M5S-Lega - ma no all'Aventino. Calenda : rimettersi in cammino con umiltà : "Dopo la sconfitta elettorale per la ricostruzione del Pd si è "aperto uno spazio enorme", ma "a patto di non fare come il generale Cadorna - spiega - il voto mette tutti di fronte a una prova durissima e serve una identità, non possiamo reagire alla sconfitta con gli attrezzi che ci hanno condotto sin qui, non esistono più rendite"

