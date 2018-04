Governo | Crimi | non siamo più dei marziani | P Chigi ci spetta

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Roma, 5 apr. (AdnKronos) – Cinque anni fa, all’esordio, “la situazione era più complessa, eravamo alieni,in Parlamento. Adesso in campo ci sono tre aree politiche mature. A partire dai temi, la situazione si sbloccherà”. Lo afferma in un’intervista a Repubblica Vito, senatore del M5S e neo presidente della Commissione speciale di Palazzo Madama per i provvedimenti urgenti. Peril Def “dev’essere fatto con un punto di riferimento preciso: i cittadini. Mettendo in campo strategie politiche di riduzione della povertà. Ed evitando che scattino le clausole di salvaguardia”.Il reddito di cittadinanza “rimane un caposaldo e una priorità assoluta. Ma possono essere tante le forme di lotta alla povertà. Compresa la riduzione delle tasse alle imprese”. Quanto al contratto diproposto dal M5S e sulla ...