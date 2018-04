Governo | Crimi | non siamo più dei marziani | P Chigi ci spetta 2

Governo : Crimi - non siamo più dei marziani - P.Chigi ci spetta : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – Cinque anni fa, all’esordio, “la situazione era più complessa, eravamo alieni, marziani in Parlamento. Adesso in campo ci sono tre aree politiche mature. A partire dai temi, la situazione si sbloccherà”. Lo afferma in un’intervista a Repubblica Vito Crimi, senatore del M5S e neo presidente della Commissione speciale di Palazzo Madama per i provvedimenti urgenti. Per Crimi il Def ...