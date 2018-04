Gotham 4 anticipazioni del 12 aprile | La vendetta di Oswald

ilnotiziangolo

: Il caos in città e nuove anticipazioni dagli ultimi sei episodi di #Gotham4 con protagonista [SPOILER] - YellNews : Il caos in città e nuove anticipazioni dagli ultimi sei episodi di #Gotham4 con protagonista [SPOILER] - Osservaseriale : #Gotham4×17 “Mandatory Brunch Meeting” Anticipazioni: Sinossi e Foto -

(Di giovedì 5 aprile 2018)12– L’episodio 10 della serie Tv andrà in onda su Premium Action il prossimo giovedì e si intitolerà “Regolamento di conti“. Dopo aver assistito al tradimento di Sofia ai danni di, i fan si aspettano ulteriori evoluzioni nella follia di Pinguino e non solo. Prima di scoprire ledi4, rivediamo con un breve recap cos’è successo nella precedente puntata.e riassunto episodio precedente L’elezione a Sindaco di Gordon provocherà una forte rabbia in Pinguino, che si chiede chi lo abbia pugnalato alle spalle. Intanto, Bruce è impegnato nei divertimenti ed ha quasi dimenticato un anniversario importante collegato al padre. Pyg invece mette in atto diversi omicidi rimuovendo parti dei corpi di alcuni senzatetto, i cui cadaveri allarmano la Polizia. Grazie a Lucius, Gordon ...