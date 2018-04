“Google non lavori per il Pentagono” | i dipendenti contro il Ceo

wired

(Di giovedì 5 aprile 2018) Idi Google mettono nero su bianco la loro richiesta di interrompere la partecipazione di Google al Progetto Maven, cioè lo sviluppo di un’intelligenza artificiale capace di analizzare le riprese dei droni per conto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Oltre 3100 persone, tra le quali anche ingegneri di lungo corso, hanno firmato una lettera aperta al Ceo Sundar Pichai, pubblicata dal New York Times. Google non dovrebbe occuparsi della guerra. Questo scrivono senza mezzi termini i lavoratori di Google. Chiedono non solo che il progetto con il Pentagono venga cancellato, ma anche che l’azienda emetta una policy chiara che stabilisca come né la società, né qualcuno dei suoi fornitori possa fornire tecnologie di guerra. Ciò che Google sta sviluppando è un motore di Intelligenza Artificiale che lavora sull’immensa mole di immagini catturate dai droni ...