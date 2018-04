Google Home supporta i promemoria anche in Italia

Grande promozione Yeelight su GearBest con tanti prodotti compatibili con Google Home : Avete appena acquistato un Google Home o un Google Home Mini? È tempo di iniziare a sfruttarne le potenzialità acquistando, ad esempio, una serie di lampadine e lampade intelligenti di Yeelight. L'articolo Grande promozione Yeelight su GearBest con tanti prodotti compatibili con Google Home proviene da TuttoAndroid.

Arriva in Italia TicHome Mini - lo speaker smart portatile con Google Assistant : Mobvoi annuncia la disponibilità in Italia di TicHome Mini, lo speaker intelligente compatibile con Google Assistant in Italiano: simile sotto diversi aspetti a Google Home Mini, il nuovo dispositivo è portatile e può contare su una batteria integrata da 2600 mAh.

Google Home e Google Home Mini : come fare la prima configurazione : Dopo una lunga attesa Google Home e Google Home Mini sono arrivati ufficialmente in Italia, sia sul Google Store che nelle catene di […]

Google Home o Google Home Mini - quale scegliere? Ve lo diciamo con un video : Google Home e Google Home Mini sono arrivati in Italia, bello ma...quale scegliere tra i due? Esiste una certa differenza di prezzo per cui è bene conoscere le reali differenze, vi aiutiamo a fare chiarezza con questa guida.

Tre lancia Play 15 con smartphone a rate - intanto dal 9 aprile arrivano Google Home e Home Mini : Tre Italia si appresta ad introdurre, a partire dal prossimo 3 aprile, la nuova offerta Play 15 per l'acquisto a rate di smartphone, mentre dal 9 aprile saranno acquistabili a rate anche Google Home e Google Home Mini, i due speaker intelligenti che sono arrivati da poco anche sul mercato italiano.

Tante novità per Google Assistant e Google Home in App Google Beta 7.25 : App Google riceve, nella sua versione Beta, un nuovo aggiornamento a una sola settimana di distanza dal precedente. Anche stavolta non ci sono particolari novità evidenti, ma sotto il cofano troviamo davvero tantissima carne al fuoco.

Una settimana con Google Home - ecco come funziona : Anticipati da un annuncio di poco più di una settimana fa, gli altoparlanti intelligenti di Google sono finalmente arrivati sul mercato italiano. Google Home e Google Home Mini si possono acquistare nello store online della casa di Mountain View o nelle catene di elettronica al prezzo rispettivamente di 49 e 159 euro, ma trattandosi dei primi prodotti di questo tipo (Apple Homepod e Amazon Alexa latitano in Italia) può essere difficile capire se ...

Wind Tre è il primo operatore mobile a offrire Google Home e Google Home Mini : Google Home e Google Home Mini, i due speaker intelligenti di Big G da poco disponibili anche in Italia, saranno disponibili dal mese di aprile anche con Wind e Tre, sia per l'acquisto che in abbinamento alle offerte telefoniche.

HMD chiarisce la promo di Google Home Mini con Nokia 6.1 e l'arrivo di Nokia 7 Plus : Uscita e promozioni di Nokia 6.1 e Nokia 7 Plus? Abbiamo chiesto maggiori informazioni a HMD Global Italia e vi raccontiamo tutto.

Google Home / L'assistente per la casa conquista anche l'Italia : presto il Cloud Text-to-Speech : Google Home, L'assistente per la casa conquista anche l'Italia. presto altre innovazioni con l'arrivo del Cloud Text-to-Speech e tanti altri servizi per gli utenti del nostro paese.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:29:00 GMT)

I Google Home si sincronizzano con qualsiasi speaker bluetooth mentre Google Assistant inizia a gradire i numeri di telefono : La famiglia dei Google Home, fresca di arrivo in Italia, apre agli altoparlanti bluetooth di produttori terzi. D'ora in poi sarà possibile sincronizzare gli smart speaker di Big G con qualsiasi speaker bluetooth. Oltre a questo Google Assistant per iOS introduce un'opzione che consente agli utenti di aggiungere il proprio numero di telefono.

Google Home e Home Mini adesso supportano il sync con altri altoparlanti Bluetooth : adesso i Google Home, Home Mini e Max supportano la sincronizzazione con altri altoparlanti Blueooth venduti da produttori terzi: i dettagli.Ufficialmente da ieri, 27 marzo 2018, in Italia è iniziata la commercializzazione degli assistenti vocali per la casa Google Home e Home Mini, rispettivamente al prezzo di 149 euro e 59 euro.Gli assistenti adesso parlano correttamente in italiano e svolgono tutte le funzionalità tipiche di ...

Come trasformare Google Home in un jukebox anni ’60 : Ora che è arrivato in Italia, anche noi possiamo sbizzarrirci con Google Home. Negli Stati Uniti già da un paio d’anni ci sono utenti che se ne inventano tante per dare nuova vita a questo assistente vocale. Un po’ di pensiero laterale e un pizzico di creatività bastano per trasformare il cilindretto bianco in nientemeno che un jukebox vecchio stampo. L’idea è stata partorita dallo YouTuber hoveeman ed è basata sugli Rfid, i ...

Google Home/ Le novità dell'assistente intelligente : già scoppia il paragone con Siri : Google Home: l'assistente intelligente di Big G da oggi è in vendita anche in Italia. Ecco le novità principali e in quali attività quotidiane potrà esserci d'aiuto. (Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:40:00 GMT)