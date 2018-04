corrieredellosport

: Gomme usurate e cinture rotte, stop gita. Controlli Polizia Stradale a #Lanciano su bus con alunni primaria - Agenzia_Ansa : Gomme usurate e cinture rotte, stop gita. Controlli Polizia Stradale a #Lanciano su bus con alunni primaria - giannetti_marco : RT @Agenzia_Ansa: Gomme usurate e cinture rotte, stop gita. Controlli Polizia Stradale a #Lanciano su bus con alunni primaria -

(Di giovedì 5 aprile 2018) ANSA, - LANCIANO , CHIETI, , 5 APR - Due pneumatici fortemente usurati e lesionati, tredi sicurezza che in caso di incidente non avrebbero funzionato: in queste condizioni gli agenti della ...