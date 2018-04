Golf | Woods e il Masters | torna la coppia più bella del mondo

Golf - Augusta Masters 2018 : Tiger Woods a caccia di uno storico trionfo. Francesco Molinari sogna la green jacket : L’attesa è finita. Va in scena in Georgia il primo Major stagionale, l’Augusta Masters 2018, che tra giovedì 5 e domenica 8 aprile catalizzerà l’attenzione degli appassionati di Golf. I migliori interpreti mondiali della disciplina si sfideranno sullo storico par 72 dell’Augusta National Golf Club con l’obiettivo di conquistare la “green jacket”, che l’anno scorso fu indossata dallo spagnolo Sergio Garcia, il ...

Golf - Augusta Masters 2018 : i favoriti. Bubba Watson e Justin Thomas su tutti - ma c’è la suggestione Tiger Woods… : Il Masters di Augusta è alle porte. Il National Golf Course della città della Georgia è pronto ad ospitare il primo Major dell’anno, uno dei tornei più prestigiosi del Golf. Fascino, storia e tradizione si incrociano su un percorso ricco di insidie, dove vincere è sinonimo di grandezza, oltre a fornire il biglietto di ingresso nel gotha del Golf. Chi indosserà la green jacket domenica? Difficile, come in tutti i tornei, indicare i ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rory McIlroy spettacolare! In trionfo nell’Arnold Palmer Invitational! Ottimo quinto Tiger Woods : Rory McIlroy torna a brillare e porta a casa l’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. Il fuoriclasse nordilrandese si è imposto con uno strepitoso ultimo round, nel corso del quale non ha commesso neanche una sbavatura, chiudendo in 64 colpi (-8) con ben cinque birdie ...

Arnold Palmer, LA PROGRAMMAZIONE IN DIRETTA ESCLUSIVA E IN ALTA DEFINIZIONE SU SKY: Domenica 18 marzo: dalle 20.30 alle 23.30 , Sky Sport 3 HD

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau aggancia Henrik Stenson in vetta all’Arnold Palmer Invitational. Tiger Woods perde quota - risale Francesco Molinari : Henrik Stenson resta al comando dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), ma con lui in vetta ora c’è anche uno statunitense. Bryson DeChambeau ha realizzato il miglior giro di giornata in 66 colpi (-6) e ha agganciato lo svedese in testa alla classifica nel torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. ...

Golf - PGA Tour 2018 : che bagarre ad un round dal termine del Valspar Championship! Conners guida dinanzi ad un ottimo Woods : Il PGA Tour viaggia spedito verso il termine del suo appuntamento settimanale. Continua infatti il Valspar Championship 2018 (montepremi 6,5 milioni di dollari), torneo in corso d’opera sul percorso par 71 dell’Innisbrook Resort di Palm Harbor (Florida, Stati Uniti). Dopo tre round la leadership è sempre sulle spalle di Corey Conners. Il canadese sigla un solido -3 volando ad un complessivo -9 (204 colpi) e dimostrando ancora una ...