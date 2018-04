Golf | Master | buon sangue non mente | colpo magico del 15enne Gary Nicklaus

Golf - Augusta Masters 2018. Parla Francesco Molinari : “Mi piacerebbe viverlo da protagonista” : Tutto pronto per l’evento più importante dell’anno per quanto riguarda il Golf, l’Augusta Masters, il torneo più atteso a livello individuale e che tutti sognano di aggiudicarsi. In quel di Atlanta alle 14.30 ora italiana ci sarà il via, alle 15.47 inizierà l’avventura anche dell’azzurro Francesco Molinari che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non ha nascosto le sue emozioni. “L’atmosfera è quella di sempre ...

Golf - Augusta Masters 2018 : la startlist e gli orari di oggi (giovedì 5 aprile). Come vederlo in tv - il programma completo : È tutto pronto all’Augusta National Golf Club per il primo Major dell’anno, il Masters. La caccia al detentore Sergio Garcia è aperta. I favoriti sono diversi, da Justin Thomas a Bubba Watson, passando per Phil Mickelson, Jordan Spieth e Justin Rose. L’attenzione, però, è tutta per Tiger Woods, tornato competitivo. Per lui, questo torneo, sarà anche un esame per valutarne il ritorno definitivo al top. La tigre inizierà il suo ...

Golf : Woods e il Masters - torna la coppia più bella del mondo : Il numero del mondo Dustin Johnson si batterà per dimostrare di meritare il suo posto nel ranking. Johnson lo scorso anno saltò il Masters, per una caduta dalle scale il giorno prima dell'inizio ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Tiger Woods a caccia di uno storico trionfo. Francesco Molinari sogna la green jacket : L’attesa è finita. Va in scena in Georgia il primo Major stagionale, l’Augusta Masters 2018, che tra giovedì 5 e domenica 8 aprile catalizzerà l’attenzione degli appassionati di Golf. I migliori interpreti mondiali della disciplina si sfideranno sullo storico par 72 dell’Augusta National Golf Club con l’obiettivo di conquistare la “green jacket”, che l’anno scorso fu indossata dallo spagnolo Sergio Garcia, il ...

Golf Masters : Thomas - ora primato mondo : ANSA, - ROMA, 04 APR - "Diventare il nuovo numero uno al mondo è certamente uno dei miei grandi obiettivi. Centrare questa mission sarebbe sicuramente importante e grandioso. Ma il mio pensiero adesso non può essere solo questo. Voglio continuare a giocare ...

Masters 2018 : la favola di Matt Parziale - il pompiere Golfista tra i campioni : Un pompiere sul green del Masters . Succede anche questo ad Augusta , dove dal 5 all'8 aprile va in scena il primo Major della stagione. Al fianco delle star mondiali del golf come Tiger Woods, Dustin ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Francesco Molinari unico italiano al via. Sognare la green jacket non costa nulla… : Anche quest’anno sarà il solo Francesco Molinari a portare la bandiera italiana all’Augusta National Golf Course, dove nel weekend andrà in scena il primo Major della stagione. Chicco non rientra certo nel novero dei favoriti, inutile negarlo, ma certamente non parte sconfitto in partenza, pur in un periodo altalenante dal punto di vista delle prestazioni come questo. Lottare è nel suo carattere: lo ha sempre fatto in carriera e ...

Golf - Augusta Masters 2018 : le possibili sorprese. Rickie Fowler e Jon Rahm gli “eredi” di Garcia. Occhio a Paul Casey : Pronosticare il vincitore del Masters è impresa assai ardua. La difficoltà e l’imprevedibilità del percorso del National Golf Course di Augusta hanno reso questo torneo uno dei più importanti, il Major con più fascino e storia. Vincere qui non è per tutti ma l’albo d’oro ci insegna che le sorprese sono all’ordine del giorno. È stato così nel 2016, quando fu l’inglese Danny Willett a sbaragliare la concorrenza, e lo ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Tiger Woods - l’uomo più atteso. La Tigre vuole tornare a vincere uno Slam : Dieci anni. Dieci lunghissimi anni. Questo è il tempo trascorso dall’ultima volta in cui Tiger Woods ha vinto un torneo dello Slam, lo US Open 2008, nel corso del quale superò al playoff il connazionale Rocco Mediate. Le peripezie degli ultimi anni sembravano aver minato definitivamente le chance della Tigre di tornare a graffiare. Ma la classe del più forte di tutti i tempi non è stata minimamente scalfita dalla ruggine derivante dalla ...

Golf - Augusta Masters 2018 : i favoriti. Bubba Watson e Justin Thomas su tutti - ma c’è la suggestione Tiger Woods… : Il Masters di Augusta è alle porte. Il National Golf Course della città della Georgia è pronto ad ospitare il primo Major dell’anno, uno dei tornei più prestigiosi del Golf. Fascino, storia e tradizione si incrociano su un percorso ricco di insidie, dove vincere è sinonimo di grandezza, oltre a fornire il biglietto di ingresso nel gotha del Golf. Chi indosserà la green jacket domenica? Difficile, come in tutti i tornei, indicare i ...

Golf - Augusta Masters 2018 : il montepremi. Quanti soldi guadagnano il vincitore e gli altri giocatori? : L’Augusta Masters, primo Slam della stagione di Golf, sarà uno dei tornei più ricchi del mondo. Il torneo, in programma nel weekend del 5-8 aprile, avrà infatti un montepremi complessivo di 11 milioni di dollari (circa 9 milioni di euro). Una cifra ragguardevole, degna di una delle competizioni sportive più importanti al mondo e con sponsor di primissimo ordine. Il vincitore si arricchirà di ben 2 milioni di dollari (circa 1,6 milioni di ...

Golf - Augusta Masters 2018 : il percorso e le 18 buche ai raggi X : La stagione del Golf entra nel vivo con il primo Major del 2018, l’Augusta Masters, che andrà in scena sul par 72 del National Golf Club, in Georgia, tra giovedì 5 e domenica 8 aprile. I migliori interpreti internazionali della disciplina si sfideranno per raccogliere l’eredità dello spagnolo Sergio Garcia, che un anno fa vinse per la prima volta un torneo dello Slam battendo al playoff l’inglese Justin Rose e indossando la ...

Golf - Masters Augusta 2018 : il calendario completo. Programma - orari e come vederlo in tv : Tutti i giri dell'Augusta Masters saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport 2 HD a partire dalle ore 21.00 , ma sarà possibile guardare il torneo anche in diretta streaming attraverso l'...

Golf - Masters Augusta 2018 : il calendario completo. Programma - orari e come vederlo in tv : Un parterre de rois a caccia della green jacket. Ci saranno tutti i migliori Golfisti al mondo in occasione dell’Augusta Masters 2018, il primo Major stagionale che andrà in scena tra giovedì 5 e domenica 8 dicembre sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club, in Georgia (USA). L’uomo più atteso è senza dubbio Tiger Woods, pronto a prendersi la scena e a dare la caccia al 15° Major della sua carriera per rinfocolare la ...