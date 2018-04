Gol in rovesciata | CR7 e i suoi fratelli di acrobazie

I Gol in rovesciata più belli della storia : I gol in rovesciata più belli, famosi e spettacoli della storia Trevor Sinclair, QPR-Barnsley 3-2 , 25 gennaio 1997, In Inghilterra, statene sicuri, è uno dei più famosi. Tanto che in molti lo ...

Ronaldo batte Buffon in rovesciata : 'Il mio Gol più bello - ai tifosi della Juve dico 'Grazie'' : Un gol da cineteca con tutto il pubblico dell'Allianz Stadium che si alza in piedi ad applaudire . Cristiano Ronaldo ha illuminato la notte di Champions League e alla tv del Real Madrid racconta: 'È ...

Zinedine Zidane sul Gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo : "Il mio in finale a Glasgow fu ancora meglio" : "Possiamo dire che il gol di Cristiano Ronaldo sia uno dei più belli della storia del calcio. Forse però quello che feci a Glasgow è ancora meglio". Al termine dell'andata dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, l'allenatore degli spagnoli Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa elogiando la strepitosa rovesciata messa a segno dal fuoriclasse portoghese. Il mister francese ha però ...

CR7 - il Gol in rovesciata non è un caso : l'aveva provata in allenamento il giorno prima : Raccogliendo la standing ovation del pubblico bianconero e l'applauso di tutto il mondo del calcio. Perchè anche il genio si può allenare e, al di là del suo immenso talento, Cristiano Ronaldo è un ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - Gol in rovesciata alla Juventus : bicicletta da vero Campione - numero in Champions League : Cristiano Ronaldo ha segnato un incredibile gol in rovesciata alla Juventus nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018. Il fenomeno portoghese ha siglato il momentaneo 2-0 con una bicicletta stellare nel cuore dell’area di rigore dei bianconeri. Una rete davvero stupenda che ha meritato anche gli applausi dei tifosi avversari. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo. (foto Twitter ...