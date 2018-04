Gli ultimi contatti tra i partiti per il gran giorno delle consultazioni al Quirinale : Continuano ininterrotti i contatti fra M5s e Lega alla vigilia delle consultazioni al Quirinale. Lo confermano fonti qualificate ribadendo, tuttavia, che Luigi Di Maio e Matteo Salvini non si incontreranno prima del giro di consultazioni avviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Negli ultimi giorni Di Maio ha cercato di stanare i due ipotetici partner di maggioranza, visto che ha dichiarato di guardare anche al Pd. Lo ha ...

Nei conflitti in Medio Oriente deGli ultimi anni sono morte 1 - 5 milioni di persone - : "Secondo alcuni esperti, i conflitti in Medio Oriente hanno causato la morte di circa 1,5 milioni di persone, e hanno creato più di 15 milioni di rifugiati nel quadro di un indebolimento e della ...

“Imperdonabile”. Isola - Stefano non la passa liscia. Manca poco alla fine del reality ma qualcuno (un vip ovviamente) ha deciso di “rovinare” Gli ultimi giorni di De Martino in Honduras. E non ha esitato ad affondare il coltello in questo modo. L’ex marito di Belen ha le sue colpe… Il botto è vicino? : Mancano poche settimane alla fine de L’Isola dei famosi ma il programma continua a fare polemica. Non è bastato il canna-gate che ha fatto tornare (a gioco appena iniziato) Francesco Monte a casa, non sono bastate le perenni polemiche sollevate da Striscia la notizia, non sono bastate le centinaia di discussioni scoppiate tra i naufraghi, le frasi discriminatorie, i nudi integrali, gli attacchi di panico, le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi. No. ...

Saipem - Buffagni (M5s) : “Governo non legittimato vuole rinnovare cariche con ultimi dei renziani. Ora scatto d’orgoGlio” : “rinnovare le cariche di Saipem in solitario è un precedente negativo”. Ma soprattutto: “Serve uno scatto di orgoglio da parte di un governo che da un lato non difende gli asset strategici e dall’altro, senza legittimazione popolare, corre da solo a rinnovare governance pubbliche con gli ultimi dei ‘renziani”. Mentre a Roma iniziano le consultazioni del Colle in vista della formazione del governo, il grillino ...

Il vento è cambiato : dopo Gli ultimi derby modesti - la speranza del 2018 : I derby degli ultimi anni non hanno entusiasmato in quanto a spettacolo, ma secondo la Gazzetta dello Sport a Milano sembra essere cambiato il vento. 'I Milan-Inter degli ultimi anni sono stati spesso partite modeste, risolte da bruti dalla scivolata facile come De Jong e Joel Obi, ma il 2018 lascia ...

M5S - Buffagni : 'A Saipem piazzano Gli ultimi renziani' : Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica del paese: nessuno sogni di non tenerne conto, a partire da Saipem e Cdp perché lo sviluppo del paese passa da questi nodi fondamentali'. Ma anche ...

Barcellona-Roma - probabili formazioni e ultimissime : c’è Nainggolan - Valverde sceGlie il 4-4-2 : Barcellona-Roma, probabili formazioni E ultimissime- Poche ore al calcio d’inizio tra Barcellona e Roma. Padroni in casa in campo con il 4-4-2, con Messi pronto ad affiancare Suarez in attacco. Barcellona favorito, ma occhio alla Roma. I giallorossi dovranno entrare in campo senza alcun timore, con la consapevolezza di poter disputare un’ottima partita. E’ questo […] L'articolo Barcellona-Roma, probabili formazioni e ...

Claudio Amendola e l’elogio a Salvini in diretta tv : “Miglior politico deGli ultimi 20 anni. Io leghista? No - ho votato Leu” : “Senza dubbio Salvini si è dimostrato più capace di tutti i politici degli ultimi vent’anni. Sia i 5 stelle, sia la Lega si sono fatti vedere, sono stati presenti, hanno cercato di rappresentare i lavoratori”. Sono queste le parole pronunciate da Claudio Amendola negli studi de L’aria che tira, su La7, che in questi giorni non smettono di scatenare discussioni e polemiche (a partire da un botta e risposta sulle pagine del ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP di Argentina. Bisogna dimenticare le due cadute deGli ultimi due anni : Il Circus delle due ruote, dopo le luci della ribalta di Losail (Qatar), si avventura lungo il nastro d’asfalto argentino di Termas de Rio Hondo per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Andrea Dovizioso arriva in terra sudamericana conscio, come non mai, della sua forza e prossimo, per quanto si legge, al rinnovo contrattuale con la Ducati. Un aumento sostanziale di ingaggio, frutto dei risultati ottenuti in pista, è ciò di ...

Acer annuncia il laptop da gaming Nitro 5 con Gli ultimi processori Intel Core i+ : Acer ha presentato oggi l’ultima novità all’interno della propria serie di laptop da gaming Nitro 5, apprezzata per lo stile raffinato e per le prestazioni eccezionali rivolte al pubblico dei casual gamer. Spinto dai più recenti processori Intel® Core i7 e Intel Core i7 + di ottava generazione, il nuovissimo Nitro 5 da 15 pollici è ancora più veloce ed efficiente nella gestione dei thread ed offre agli utenti il massimo ...

Amazon Music Unlimited raddoppia il numero dei suoi abbonati neGli ultimi sei mesi : 03 apr 2018 - Il terzo più grande servizio di streaming Musicale dopo Spotify e Apple Music ha reso noti i numeri di coloro che usufruiscono della sua offerta. In un'intervista concessa a Billboard, la divisione Musica di Amazon ha fatto sapere ...