Ambiente - progetto Nauticinblu di Marevivo : anche la Sicilia entra a far parte della rete deGli istituti nautici italiani : Partirà venerdì 6 aprile in Sicilia, grazie al sostegno del Gruppo Caronte&Tourist, il progetto di educazione ambientale di Marevivo che coinvolge circa 800 studenti degli istituti nautici di alcune regioni italiane. Obiettivo del percorso didattico è far acquisire ai futuri professionisti del mare competenze che vadano al di là del traffico marittimo, della conduzione tecnica e amministrativa della nave e includano la tutela dell’Ambiente e ...

Moto3 - GP Argentina 2018 : Gli italiani a caccia del riscatto - ma Jorge Martin e Aron Canet partono ancora con i favori del pronostico : Il Mondiale Moto3 è pronto per la seconda tappa stagionale, rappresentata dal Gran Premio di Argentina sul tracciato di Termas de Rio Hondo. Dopo la doppietta spagnola di Losail con Jorge Martin che ha preceduto Aron Canet, confermando di essere i due grandi favoriti per il titolo. Gli italiani, quattro nelle prime dieci posizioni, sono pronti a confermarsi e, possibilmente, puntare al bersaglio grosso. Il sogno, per i nostri portacolori, è ...

Fabrizio Rossi - FdI - : 'Richiedenti asilo trattati meglio deGli italiani : discriminati a casa nostra' : Fabrizio Rossi - Portavoce provinciale Fratelli d'Italia Dettagli Categoria: POLITICA Pubblicato: 04 Aprile 2018 Visite: 4 Avanti

Gli italiani trascurano la salute del cuore : al via la campagna 'Cuoriamoci' : ... piccoli gesti per la salute del cuore", promossa da Fondazione Italiana per il cuore, in collaborazione con la Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione e con il supporto di Parmalat, vuole ...

Salute : l’80% deGli italiani ha un valore alto di colesterolo “cattivo” : “Purtroppo ancora l’80% degli italiani ha un valore di colesterolo ‘cattivo‘ superiore a 70 mg/dL. E per quanto riguarda la colesterolemia totale il 40% ha un valore elevato. Quello che è ancora più grave, nei soggetti esaminati dai nostri screening, è che chi ha un alto o altissimo rischio cardiovascolare ha un colesterolo ‘Ldl’ superiore a 70 mg/dL e tra questi appena il 18% lo cura efficacemente mentre ...

Salute - primavera : troppa luce e poco sonno - in crisi il 74% deGli italiani : Sebbene la primavera porti con sé l’aumento delle temperature e belle giornate di sole, capita che si avvertano fiacchezza e sonnolenza, come anche improvvisi malumori. Da un sondaggio condotto dall’Eurodap (Associazione europea per il disturbo di attacchi di panico) per l’AdnKronos Salute sull”effetto primavera’, è emerso che il 74% non si sente in equilibrio a livello fisico e mentale; il 69% ha modificato solo ...

Violenza di genere - omofobia e bullismo : l’indagine su cosa ne pensano Gli italiani. Ancora troppi minimizzano i problemi : Violenza sulle donne, discriminazione di persone LGBTI e bullismo sono all’ordine del giorno. Ma se da un lato ce n’è consapevolezza, dall’altro troppo spesso in Italia si tende a minimizzare il problema pensando che se ne parli di più solo perché lo fanno mass media e social. La verità è che in Italia il 36,8% delle donne ha subìto discriminazioni sul lavoro (contro il 6% degli uomini) e, di queste, il 44% ha dovuto rinunciarci, mentre il 23,3% ...

Gli italiani desiderano il M5s?Peccato non abbia preso il 51% : E' un peccato che il M5s non abbia il 51%, in modo da governare senza dover rendere conto a nessuno. Nemmeno al buon senso. Se è questo che gli italiani desiderano, che siano accontentati Segui su affaritaliani.it

Gli italiani desiderano il M5s?Peccato non abbia preso il 51% Accontentiamoli - governino pure : E' un peccato che il M5s non abbia il 51%, in modo da governare senza dover rendere conto a nessuno. Nemmeno al buon senso. Se è questo che gli italiani desiderano, che siano accontentati Segui su affaritaliani.it

Internet : metà deGli italiani vittima delle fake news : Quasi la metà degli italiani è vittima di fake news. Secondo un sondaggio di Legalizer, infatti, il 47% di chi naviga in Rete ha incontrato ‘spesso’ o ‘talvolta’ notizie che in seguito si sono rivelate false. L’altro dato su cui riflettere, segnala lo studio della startup legaltech attiva nella certificazione/legalizzazione del web, è che il 22% degli italiani ha condiviso, e quindi diffuso, in Rete notizie poi ...

Addio al giornalista Arrigo Petacco - raccontò la storia aGli italiani : E' morto nella sua casa di Porto Venere , La Spezia, all'età di 89 anni Arrigo Petacco. giornalista, saggista, storico e sceneggiatore italiano è stato tra l'altro direttore del quotidiano La Nazione ...

“Sta male - guardatela”. Le foto choc di Brigitte Nielsen in sedia a rotelle che stanno spaventando i fan. Le condizioni di salute dell’ex sex symbol che neGli anni ’80 e ’90 aveva fatto sognare Gli italiani : Una foto che ha fatto il giro del mondo e che ha spaventato non poco i fan, quella che la mostra visibilmente provata e in sedia a rotelle, spinta da dietro. A guardare l’immagine che in queste ore sta circolando sui social è davvero impossibile d’altronde riconoscere il soggetto, un volto molto molto noto del piccolo schermo italiano. Quella che vedete al centro dell’obiettivo è infatti Brigitte Nielsen, che in tanti ...

Un italiano su 3 ha Irpef a zero Gli 80 € a 11 - 5 mln di lavoratori Fisco - i contribuenti italiani ai raggi x : Su 40,9 milioni di contribuenti censiti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il 30,78% ha un Irpef "a zero" (12,6 milioni di contribuenti). Lo rileva un'analisi dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale dei commercialisti, secondo cui il 44,30% paga l'Irpef ma in misura inferiore al 15% sul reddito complessivo dichiarato (18,1 milioni di contribuenti) Segui su affaritaliani.it

La verità sui conti deGli italiani : 7 contribuenti Irpef su dieci pagano meno del 15% : Con l'attuale sistema di aliquote e scaglioni di reddito, deduzioni dal reddito, detrazioni dall'imposta ed infine compensazioni mediante "bonus 80 euro", il 75%...