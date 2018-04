Gli Arctic Monkeys hanno annunciato l’uscita del nuovo album “Tranquility Base Hotel

Un nuovo concerto deGli Arctic Monkeys a Roma nel 2018 : prezzi dei biglietti in prevendita su Ticketone : Vista la grande richiesta per le date precedentemente annunciate, si aggiunge una nuova data degli Arctic Monkeys a Roma nel 2018. La band ha annunciato nei giorni scorsi il tour mondiale in programma per il 2018, che farà tappa anche nel nostro Paese: gli Arctic Monkeys si esibiranno il prossimo 26 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 4 giugno al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Dopo il sold out registrato questa ...

Arctic Monkeys in Italia nel 2018 - a Roma e a Milano : prezzi dei biGlietti in prevendita su TicketOne : Arctic Monkeys in Italia nel 2018 per due serate-evento attese a Roma e a Milano. La band annuncia il tour europeo che la porterà anche in Italia su due dei palchi più prestigiosi della penisola nelle città di Roma e di Milano. Il 26 maggio, gli Arctic Monkeys sono attesi a Roma, Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, il primo show in assoluto con parterre in piedi atteso all'Auditorium Romano. A giugno, la band tornerà in concerto nella ...

Live 2018 : finalmente Gli Arctic Monkeys in Italia! : Gli Arctic Monkeys incarnano in pieno il sogno di rock band di provincia di successo che parte dall'entusiasmo di giovani musicisti che iniziano il percorso senza nemmeno avere uno strumento da suonare. Non esiste conservatorio o scuola di musica nel percorso della band inglese, ma un'amicizia saldata da due chitarre elettriche ricevute per Natale, tanta determinazione ed uno spartito degli Oasis su cui muovere i primi passi. Questi sono gli ...

Gli Arctic Monkeys arrivano in Italia : tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per gli show : Dopo i vari annunci di concerti in tutta Europa, finalmente gli Arctic Monkeys hanno ufficializzato il loro arrivo in Italia. La band inglese ha in programma due concerti Italiani nella primavera 2018: il 26 maggio 26 maggio al Roma Summer Fest (Cavea, Auditorium Parco della Musica) e il 4 giugno al Mediolanum Forum di Milano. [arc id=”61177b1e-43c2-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Curioso di sapere tutte le dritte (prezzi compresi) per ...

