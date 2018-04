Gli appuntamenti di giovedì 5 aprile a Bologna e dintorni Amleto Take Away

Augusta Masters 2018 - come seguirlo in tv? Tutti Gli orari e Gli appuntamenti. Il programma completo : Countdown verso il Masters di Augusta 2018 . Il primo Major dell'anno, quello con più fascino, storia e tradizione, vedrà i migliori golfisti al mondo contendersi la giacca verde che lo scorso anno fu indossata da Sergio Garcia. Tanti saranno i favoriti, da Justin Thomas a Bubba Watson, passando per Justin Rose, Jordan Spieth, Rory McIlroy e ...

Augusta Masters 2018 - come seguirlo in tv? Tutti Gli orari e Gli appuntamenti. Il programma completo : Countdown verso il Masters di Augusta 2018. Il primo Major dell’anno, quello con più fascino, storia e tradizione, vedrà i migliori golfisti al mondo contendersi la giacca verde che lo scorso anno fu indossata da Sergio Garcia. Tanti saranno i favoriti, da Justin Thomas a Bubba Watson, passando per Justin Rose, Jordan Spieth, Rory McIlroy e Dustin Johnson. Senza sottovalutare le sorprese e soprattutto la presenza nel field di Tiger Woods. ...

Società - cultura - spettacoli Gli appuntamenti a Genova e in Liguria martedì 3 aprile : INIZIATIVE Dibattito sul dialetto Il dialetto genovese è una lingua da promuovere o abbandonare? Le risposte alle 17.45 nella Sala del Minor Consiglio del Palazzo Ducale, in piazza Matteotti 9. L'...

Pasqua e Pasquetta : mostre - musei e parchi - tutti Gli appuntamenti per chi resta in città : GENOVA, TRA SOCIETA', CULTURA E SPETTACOLI Tra aperture straordinarie e visite guidate, molte le iniziative previste a Genova e in Liguria per la domenica di Pasqua. Ecco la nostra selezione ...

Pasqua e Pasquetta : mostre - musei e parchi - tutti Gli appuntamenti per chi resta in città : Cultura, concerti, aperture straordinarie, visite guidate: ecco tutti gli eventi nelle regioni italiane

Pasqua 2018 : Via Crucis di Papa Francesco in diretta. Gli appuntamenti su Rai1 e Tv2000 : Papa Francesco, Via Crucis La croce del Venerdì Santo e Le Croci del mondo. Rai1 dedica la serata odierna al tema religioso, con lo sguardo aperto all’attualità: dopo la tradizionale Via Crucis presieduta da Papa Francesco al Colosseo, la rete ammiraglia del servizio pubblico trasmetterà uno speciale sulle difficoltà del tempo presente – guerre, terrorismo, squilibri economici e nuovi egoismi – e sui modi con cui la Chiesa ...

Società - cultura - spettacoli : Gli appuntamenti a Genova e in Liguria domenica 25 marzo : spettacoli senza parole dove magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi si fondono per dare vita a spettacoli di raffinato divertimento adatto ad un pubblico di ogni età. Alle 15 nel foyer ...

GP F1 Australia in diretta (solo) su Sky : tutti Gli appuntamenti : GP F1 d'Australia, primo appuntamento del Mondiale Formula 1 2018 dal circuito di Melbourne, interamente trasmesso in diretta esclusiva da Sky. Tempi bui per gli appassionati non abbonati al monopolista satellitare, che non potranno neanche consolarsi con qualche sparuta diretta su Rai 1 'strappata' alla concorrenza, né con le differite, almeno a spulciare il palinsesto Rai. Come vedere la F1 senza Sky? Ci pensa Tv8. Il canale free di Sky ...

Serie C : 'paura di vincere' - come mancare Gli appuntamenti più importanti : Senza voler scomodare a tutti i costi esperti e psicologi del settore, esiste un fenomeno caratteristico del mondo degli sportivi, soprattutto in campo agonistico, che si chiama Nikefobia. Il termine significa 'paura di vincere' e deriva dal greco 'nike' (vittoria) e 'phobos' (paura). Tale fobia si manifesta quando gli atleti mancano sistematicamente gli appuntamenti più importanti, quelli per intenderci che fanno raggiungere gli obbiettivi, ...

Mafia - Gli appuntamenti della Giornata della Memoria da Sud a Nord. A Catania i detenuti leggono i nomi delle 970 vittime : La Memoria delle vittime di Mafia unisce l’Italia. Oggi mentre don Luigi Ciotti e altri testimoni sul palco di Foggia ricorderanno le vittime innocenti delle criminalità organizzate italiane, simultaneamente in altre 20 piazze del nostro Paese – e in programma ci sono altre centinaia di iniziative – saranno letti i 970 nomi di giornalisti, bambini, magistrati, forze dell’ordine, sindacalisti e semplici cittadini che hanno perso la ...