Gli allarmi e gli allarmismi sul glifosato

Salute - Coldiretti : contro Gli allarmi arriva lo stabilimento in etichetta : L’indicazione dello stabilimento di produzione in etichetta oltre a garantire una importante informazione al consumatore assicura una migliore e immediata rintracciabilita’ degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una piu’ efficace tutela della Salute, soprattutto nel caso di allarmi alimentari. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’entrata in vigore il 5 aprile dell’obbligo di indicare ...

Emissioni - blocchi del traffico - centri urbani - prof. BattaGlia : Meno allarmismi - più scienza : La questione dell'inquinamento dell'aria nelle nostre città è viziata da considerazioni politiche e di mercato che poco hanno a che vedere con la scienza 'Che la questione sia politico-commerciale e ...

Maltempo - gli esperti : “Stop aGli allarmi da soggetti non qualificati” : L’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia esprime “viva preoccupazione per il sempre più frequente dilagare, sui mezzi di comunicazione, di previsioni relative ad eventi meteorologici intensi emesse da soggetti non dotati di comprovata qualificazione in materia e – fatto ancora più grave – per la pubblicazione, da parte degli stessi soggetti, di avvisi relativi a presunti pericoli per la ...

Latina - Gli allarmi inascoltati : Capasso fu dichiarato idoneo : "È assolutamente inaccettabile per le mie responsabilità. Potrei cavarmela dicendo che formalmente non c'è stata denuncia e quindi non si è messo in moto il meccanismo...". Ma nella tragedia di Cesterna Latina ci sono tanti "ma" da sciogliere. E il ministro dell'Interno Marco Minniti li mette a nudo:"Ci sono troppe sottovalutazioni e non si comprende la minaccia in campo". Perché ...

Strage Latina : ignorati Gli allarmi lanciati dalla donna : Aveva presentato un esposto contro il marito violento che la perseguitava per tornare insieme. Oggi Antonietta, le cui condizioni restano molto gravi, subirà un altro intervento, non sa ancora che le ...

Il carabiniere spara alla moGlie e uccide le fiGlie Allarmi inascoltati : Latina . Una trattativa lunga otto ore, con tanto di negoziatori dell'Arma che cercavano di convincerlo ad arrendersi e a liberare le sue figlie. Ma loro, due bambine di 7 e 13 anni, erano già morte ...

Strage di Latina : ignorati tutti Gli allarmi della moglie : 'Tenetelo lontano da me e dalle mie figlie, è un uomo violento'. La coppia si stava separando. Il marito carabiniere ha sparato a lei, ora in gravissime condizioni, e ucciso le due figlie di 8 e 14 ...

Latina - carabiniere spara e uccide moglie e due figlie : Gli allarmi ignorati. Antonietta è rimasta sola con la sua paura : «Lo temo - aiutatemi» : Antonietta e gli appelli caduti nel vuoto: «Mio marito è aggressivo e violento, tenetelo lontano dalle bambine»

Roma - le chat dei tassisti e Gli allarmi in codice : 'Le nostre notti di paura' : A volte basta un cappellino e la destinazione a mettere in allarme i tassisti. Berretto da basket calato sul viso, una volta in vettura l'indicazione di San Basilio o Fonte Bravetta. Alle tre di notte.