Giuliana De Sio Video | A Ballando con le stelle mi sono sentita abusata | camerino

Ballando con le stelle - Giuliana De Sio : "Il camerino distrutto idea degli autori - non li perdono" : Solo un anno fa, in questo periodo, Ballando con le stelle cavalcava l'onda di una Giuliana De Sio al centro delle polemiche dell'edizione 2017 del talent di Raiuno condotto da Milly Carlucci. A dodici mesi di distanza, mentre la nuova edizione si deve "accontentare" dello pseudo scandalo di Giovanni Ciacci che balla con un uomo e delle critiche di Ivan Zazzaroni, l'attrice ha ricordato l'esperienza davanti a Francesca Fagnani, di cui è ...

Belve - stasera 4 aprile 2018 : l’attrice Giuliana De Sio e la produttrice Marina Cicogna : Mentre la De Sio non risparmia frecciatine al vetriolo per Cinema e Tv, la produttrice Marina Cicogna parla della sua omosessualità.

Belve - Giuliana De Sio : “Il cinema? Un circoletto : lavorano sempre gli stessi. In Rai non mi chiamano da 30 anni” : Giuliana De Sio ne ha per tutti, con Francesca Fagnani a ‘Belve‘, in onda le ultime due puntate della serie mercoledì 4 aprile su Nove alle 23.30. “Lei ha detto che nel cinema lavorano sempre le stesse persone”, ricorda la conduttrice. “No, lo hai detto tu, però è vero!”, conferma De Sio, “e invece una volta ha proprio detto la solita Margherita Buy, il solito Tony Servillo …”, incalza Fagnani. “Non mi far dire i nomi, li hai detti ...