Giudice Serie A - 8 squalificati 1 turno : ROMA, 5 APR - Sono otto i giocatori squalificati per un turno in Serie A in vista della 31/a giornata: Claud Adjapong e Francesco Magnanelli , Sassuolo, , Marco Andreolli e Luca Ceppitelli, Cagliari, ,...

Serie C : classifica delle multe del Giudice sportivo - ecco il costo dei tifosi Video : La #classifica delle multe in Serie C ha poco da invidiare a quella delle Serie superiori [Video]. I tre gironi hanno comminato multe per 248.700 euro. Il girone più vessato è quello meridionale con 97.500 euro, to dal girone B con 85mila e dal girone A con 66.200. A parte sporadici casi, come ad esempio la curiosa multa da 500 euro fatta al Cuneo nel recupero della 17esima giornata di campionato per mancanza di acqua calda negli spogliatoi ...

Omicidio Garlasco : l’ultimo sfregio di Alberto Stasi alla famiglia di Chiara Poggi. Il Giudice : ”Tassello di una serie di raffinati atti’ : É stata archiviata l’indagine sulla rinuncia di Alberto Stasi all’eredità paterna. La famiglia Poggi aveva, infatti, presentato una denuncia nei confronti di Stasi, condannato a 16 anni il 13 dicembre 2015 per l’Omicidio di Chiara Poggi e al risarcimento di un milione di euro. Per l’accusa, Stasi ha evitato di diChiarare di accettare l’eredità entro 40 giorni dalla chiusura dell’inventario, facendo ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie B, le decisione del giudice sportivo – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; recidiva; sanzione ...

Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo : 8 gli squalificati. Multato Zenga - ammende per Roma e Samp : 29giornata di Serie A in archivio, con il pareggio della Juventus a Ferrara contro la Spal e la vittoria del Napoli sul Genoa a ravvivare ancora una volta l'appassionante lotta scudetto. Come di ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo (n. 1) e al 31° del secondo tempo (n.2), lanciato sul terreno di giuoco, all’interno ...

Serie A - Giudice sportivo : Mancini e Benatia saltano la 29a giornata : MILANO - Sono due i giocatori squalificati dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dopo il recupero di campionato Juventus-Atalanta, sfida terminata 2-0 in favore dei bianconeri. Si tratta di Mancini ...

Serie C : noto artista regala 10mila euro; i tifosi al Giudice - 'niente scherzi' : La giornata del 15 marzo si preannuncia fondamentale, forse decisiva, per il destino dell'Arezzo Calcio, squadra del girone A di Serie C. Il Tribunale, infatti, dovrà pronunciarsi sul fallimento o meno del club e sull'ipotesi dell'esercizio provvisorio. Domani la decisione del Tribunale In questa drammatica corsa contro il tempo, si sono mossi i tifosi aretini che sperano di salvare la categoria, per non vedere cancellata la propria storia ...

Giudice : 12 squalificati in Serie B : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Sono 12 i calciatori squalificati dal Giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, in riferimento alle partite della 29/a giornata. Uno solo tra loro ha avuto due ...

Giudice : cinque squalificati in Serie A : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Il Giudice sportivo della Lega di Serie A, in relazione alle partite disputate fra venerdì e domenica scorsi nel massimo campionato di calcio, ha squalificato per una giornata ...

Serie A - Giudice sportivo : cori dei tifosi contro il Napoli - Inter multata. 5 gli squalificati : Con il posticipo di domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli si è conclusa la 28ª giornata di Serie A. Un turno che ha visto il Napoli fermarsi ancora e la Juventus approfittarne tornando così a ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere i suoi sostenitori assiepati al 2° anello verde, per la quasi totalità, al 1°, 2° e 10° del primo tempo, intonato cori insultanti ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ESPOSITO Andrea (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta ...