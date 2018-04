Giro dei Paesi Baschi 2018 | tappa e maglia per Primoz Roglic nella cronometro di Lodosa

Giro dei Paesi Baschi - incidente con una macchina per Damiano Caruso Video : Il Giro dei Paesi Baschi non è iniziato bene per #Damiano Caruso. Il siciliano era partito con i gradi di capitano della BMC [Video], vista anche la non perfetta condizione di Richie Porte, ma suo malgrado si è ritrovato fin da subito lontano dalle zone alte della classifica generale. Nella prima tappa Caruso ha perso quasi dieci minuti dopo essere caduto rovinosamente nella parte finale della corsa. A rendere ancora più amara quest'uscita di ...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : terza tappa a Jay McCarthy - battuto il giovanissimo Riabushenko : terza tappa per il Giro dei Paesi Baschi: partenza da Bermeo e arrivo in quel di Valdegovía per una frazione con molti saliscendi, senza però una salita vera e propria che potesse fare la differenza. In uno sprint praticamente compatto a spuntarla è stato Jay McCarthy (Bora-hansgrohe) che ha lanciato lunghissimo la volata e ha resistito alla rimonta degli avversari più veloci. Resta ovviamente in maglia di leader Julian Alaphilippe (Quick-Step ...

Giro dei Paesi Baschi - programma e dove seguire l'evento in diretta tv. Le parole di Nibali : ... oggi 03/04 Atalanta-Sampdoria diretta tv e live streaming oggi 3/4 Nibali racconta il suo Giro delle Fiandre. Le dichiarazioni del corridore Giro delle Fiandre 2018: dove vederlo in diretta tv e ...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : Julian Alaphilippe non si ferma più! Vittoria anche nella seconda tappa - Roglic secondo : Julian Alaphilippe batte Primoz Roglic: non è la replica della prima frazione, ma l’esito della seconda tappa al Giro dei Paesi Baschi 2018. Il francese della Quick-Step Floors e lo sloveno della LottoNL-Jumbo hanno monopolizzato l’ordine d’arrivo anche della frazione odierna con arrivo a Bermeo confermando anche lo stesso ordine di ieri. La prima fase della corsa è stata piuttosto combattuta. Dopo diversi scatti si sono ...

Ciclismo - Giro dei Paesi Baschi 2018 : la prima tappa è di Julian Alaphilippe. Battuto in volata Primoz Roglic : Va a Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) la prima tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Zarautz-Zarautz di 162.1 km: il corridore transalpino ha Battuto in una volata a due lo sloveno Primoz Roglic (Team LottoNL-Jumbo), precedendo sul traguardo di 23″ il gruppo dei migliori, regolato dall’iberico Pello Bilbao (Astana Pro Team). In questo gruppetto di 12 unità tutti i principali uomini di classifica, tra cui Gorka Izagirre (Bahrain ...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : tutti gli italiani e le loro ambizioni. Vincenzo Nibali punta alla vittoria : Non solo Classiche di Primavera: tornano le mini corse a tappe per quanto riguarda il World Tour, con il Giro dei Paesi Baschi che scatta proprio il giorno dopo la Ronde. Sei frazioni, tanti scalatori di livello al via: presenti anche tanti italiani, andiamo a scoprire le loro ambizioni. La Bahrain-Merida punta tutto, ovviamente, su Vincenzo Nibali: il vincitore della Milano-Sanremo si giocherà le sue carte anche al Giro delle Fiandre, per poi ...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : la startlist e l’elenco dei partecipanti : Da lunedì 2 aprile a domenica 8, andrà in scena il Giro dei Paesi Baschi 2018, breve corsa a tappe nel territorio iberico che vedrà al via diversi tra i big internazionali, soprattutto in ottica classifica generale. Delle sei frazioni in programma, le prime quattro sono sulla carta mosse, mentre nelle ultime due dovrebbero uscire proprio gli uomini di classifica con una crono individuale di 19 chilometri e un arrivo in salita. Tra gli atleti più ...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : i favoriti. Vincenzo Nibali a caccia del successo - tanti gli avversari : da Mikel Landa a Romain Bardet : Lunedì 2 aprile prenderà il via la 58ma edizione del Giro dei Paesi Baschi, breve corsa a tappe spagnola. Anche quest’anno il percorso è caratterizzato da numerose salite oltre che da una cronometro individuale, che rendono quindi questa gara un appuntamento perfetto per preparare i grandi giri. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti per la vittoria finale del Giro dei Paesi Baschi. Partiamo dal nostro Vincenzo Nibali, che dopo la straordinaria ...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : il percorso e le sei tappe ai raggi X. Le date ed il programma : Il calendario del World Tour di ciclismo non offre spazio per rifiatare: subito dopo il Giro delle Fiandre si parte già verso la Spagna, per il Giro dei Paesi Baschi, classica corsa a tappe iberica. Dal 2 al 7 aprile sei frazioni sulle strade spagnole: presenti tanti degli scalatori più forti al mondo. Andiamo a scoprire il percorso ai raggi X. Lunedì 2 Aprile: 1ª Tappa, Zarautz > Zarautz (162,1km) Subito difficoltà nella prima frazione: sono ...

Giro delle Fiandre 2018 - le quote dei book-makers per le scommesse. Peter Sagan e Philippe Gilbert favoriti - occhio a Tiesj Benoot : Domenica si correrà la 102ma edizione del Giro delle Fiandre, storica classica del pavé che si svolge nell’omonima regione del Belgio. I migliori ciclisti del mondo si daranno battaglia su un percorso durissimo di 266 km per cercare di conquistare la seconda Classica Monumento della stagione. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti di questa corsa con le quote dei book-makers per le scommesse. Anche in questo caso la quota più bassa è quella del ...