Giovedi 5 Aprile sui canali Sky Cinema HD

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 5 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 5 aprile 2018: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) viene messo con le spalle al muro da Marina Giordano (Nina Soldano)… Sempre più consapevole che la situazione con Sandro (Alessio Chiodini) è ormai irrecuperabile, Roberto prende una difficile decisione… Terribilmente provata dopo aver ceduto alle avance dell’avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato), Elena ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 5 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 5 aprile 2018: Prudencio Ortega, nonostante sia ancora tormentato dai sensi di colpa, non rivela a suo fratello Saul la verità sull’incendio… Mauricio è molto scosso e Donna Francisca gli intima di obbedire e tacere, minacciandolo come fa spesso… Nicolas appare deciso a confessare il suo amore a Camila ma, quando lei gli annuncia di essere incinta, ci ripensa e lascia ...

Maurizio Costanzo Show : tutti gli ospiti di giovedì 5 aprile 2018 : Ventura, Bisciglia e Dalla Chiesa nuovi ospiti del Maurizio Costanzo Show 2018 Tra i nuovi ospiti della terza puntata del Maurizio Costanzo Show di giovedì 5 aprile 2018 ci saranno anche Simona Ventura, Filippo Bisciglia e Rita Dalla Chiesa. Sabato “Super Simo” debutterà nella “commissione esterna” del Serale di Amici di Maria De Filippi. In […] L'articolo Maurizio Costanzo Show: tutti gli ospiti di giovedì 5 aprile ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 5 e venerdì 6 aprile 2018 : anticipazioni puntata 434 di Una VITA di giovedì 5 e venerdì 6 aprile 2018: Mauro riesce a trovare Zenon, che però gli sfugge. Cayetana dice a Teresa di avere avuto un incubo in cui Fernando uccideva la Sierra. Lo stesso giorno, Teresa litiga con Fernando e decide di allontanarlo. L’uomo che ha aggredito Celia Alvarez Hermoso è Cruz Bengoa, che alla fine accetta il suo denaro per fuggire. Felipe acquista un mazzo di fiori per Celia, ma poi ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di giovedì 5 aprile 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 5 aprile 2018: A Montecarlo tutti risultano sorpresi per il risultato delle votazioni, iniziando così a credere che la Spectra abbia in realtà vinto e che Bill (Don Diamont) non abbia voluto ammetterlo. Zende (Rome Flynn) desidera festeggiare il suo debutto come stilista, ma Nicole (Reign Edwards) si sente stanca e non le va di seguirlo in discoteca. Wyatt (Darin Brooks) e Katie (Heather Tom) tornano ...

CONFERENZA STAMPA - Giovedì 5 aprile alle 11 - nella sala dell'Arengo della residenza municipale : Presentazione della manifestazione 'Il cibo è chi lo fa' 04-04-2018 / Giorno per giorno Giovedì 5 aprile alle 11, nella sala dell'Arengo della residenza municipale, si terrà la CONFERENZA STAMPA di ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 5 aprile alle 17 conferenza in via Scienze : Aldo Moro a quarant'anni dal suo assassinio, ricordato da Guido Formigoni 04-04-2018 / Giorno per giorno Proporrà una serie di riflessioni su Aldo Moro e il suo ruolo di statista e di politico la ...

Clima : conferenza online sull’impatto del carbon pricing sul riscaldamento globale giovedì 5 aprile : giovedì 5 aprile 2018 dalle ore 12.30 alle ore 13.20 si terrà la conferenza online dal titolo “carbon pricing and global warming: a stock-flow consistent macro-dynamic approach”, organizzata dal CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici). Fino a che punto il carbon pricing a livello mondiale può favorire la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e contribuire a mitigare gli effetti del riscaldamento ...

Parma. Giovedì 5 aprile le “Letture d’arte” : Prosegue la rassegna “Letture d’arte – Dialoghi sull’arte del Novecento” curata da Cristina Casero e Davide Colombo e promossa dal

Don Matteo 11 : anticipazioni dodicesima puntata di giovedì 5 aprile 2018 : Don Matteo 11 Il successo di Don Matteo, seppur ridimensionato rispetto alle passate stagioni, continua a rappresentare una garanzia per il prime time di Rai1. Non a caso la rete diretta da Angelo Teodoli ha deciso di diluire i restanti episodi della serie, giunta ormai al giro di boa, proponendone non più due ma soltanto uno per serata. E’ accaduto questa sera e riaccadrà giovedì 5 aprile. La fiction con Terence Hill dovrebbe poi ritornare, ...

Azienda vitivinicola Ceretto : giovedì 5 aprile 2018 aprono le visite guidate all’orto Piazza Duomo - la passione per il mondo vegetale dello chef tristellato Enrico Crippa : 1/10 ...

Il calendario delle consultazioni di Mattarella. Giovedì 5 aprile i big : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà il 4 aprile le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Si inizia mercoledì 4 aprile alle 10,30 con i presidenti delle Camere, per concludere il 5 aprile con il Movimento Cinque Stelle. Tutti i big giovedì.Qui di seguito il calendario, come indicato dal Quirinale, per mercoledì 4 aprile:- 10,30 Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Maria ...