Giorgio Panariello | festa per il compleanno della baby fidanzata Claudia Capellini

Sanremo 2018 : ospiti Giorgio Panariello e Antonella Clerici : Antonella Clerici e Panariello ospiti al Festival di Sanremo 2018 E’ stato Altro Spettacolo a lanciare la notizia del ritorno di Giorgio Panariello sul palco del Festival di Sanremo in occasione della 68esima edizione, questa volta, però, come ospite, e non come conduttore come nel lontano 2006. Il comico, lo ricordiamo, ha fatto gli onori di casa sul palco della kermesse canora dodici anni fa assieme ad Ilary Blasi e a Victoria Cabello, ...