Giorgio Mulè racconta il suo primo giorno sui banchi del Parlamento

Silvio Berlusconi - la telefonata con cui ha convinto Mulè a candidarsi : ' Giorgio - tu...' : Nella squadra di giornalisti in campo con Silvio Berlusconi , il nome a sorpresa è quello di Giorgio Mulè . Ex direttore di Videonews , poi di Studio aperto e infine di Panorama , è ora candidato con ...

Giorgio Mulé si è dimesso da direttore di Panorama : Giorgio Mulè, direttore di Panorama, ha annunciato su Facebook di essersi dimesso dalla direzione del settimanale e da tutti i suoi incarichi nella casa editrice Mondadori. Mulè era diventato direttore di Panorama nel 2009, dopo aver trascorso quasi tutta la sua The post Giorgio Mulé si è dimesso da direttore di Panorama appeared first on Il Post.