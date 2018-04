' Giorgio Bubba sta con noi' Addio alla voce del calcio genovese

Morto Giorgio Bubba - volto di 90° minuto : 18.15 Se ne va un altro protagonista di '90° minuto '. E' Morto Giorgio Bubba . Il giornalista e telecronista sportivo della Rai aveva 81 anni. Nato a La Spezia il 23 luglio 1936, ha seguito per diversi anni le partite del Genoa e della Sampdoria anche per 'La Domenica Sportiva'. Insieme ad altri cronisti, come Luigi Necco, scomparso il 13 marzo, e Tonino Carino, divenne celebre per i suoi collegamenti in diretta durante '90° minuto ' la domenica ...

