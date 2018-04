Giochi del Commonwealth 2018 | le australiane firmano il nuovo primato del mondo nella

Bellaria - torna l'isola dei curiosi : mercatino - Giochi per bimbi e in mostra i mezzi delle forze dell'ordine : ... in piazzetta Le Vele a partire dalle ore 15.00 l'isola dei Platani si trasformerà ne 'l'isola Vintage': dj set, stage di ballo gratuiti, animazione e spettacoli a cura di Happy Rock Company. Non ...

Frizzi - a Ballando con le stelle Milly Carlucci “si lascia andare”. Prima di dare il via ai Giochi la conduttrice ricorda l’amico scomparso ma non riesce a trattenersi e scoppia a piangere. Quel che è successo durante la quarta puntata dello show è da brividi. Pubblico incredulo : Aveva detto che non se la sentiva, di andare in onda. Perché Quel vuoto che Fabrizio Frizzi le ha lasciato è troppo grande. E quindi Milly Carlucci non aveva voglia di presentare il suo Ballando con le stelle: non aveva l’allegria e l’energia necessarie per portare avanti lo show. Ma la Rai non ha voluto sentire ragioni. E il programma è andato in onda. Milly Carlucci ha dovuto farlo. Ironia della sorte, era successa una cosa simile quando ...

Giochi del Commonwealth 2018 : parata di stelle a Gold Coast - le Nazioni dell’Impero si sfidano : Dal 4 al 15 aprile si disputeranno i Giochi del Commonwealth, competizione quadriennale che in questa occasione si svolgerà a Gold Coast (Australia). Si tratta dell’evento sportivo più importante dell’anno per quelle Nazioni che in passato facevano parte dell’Impero Britannico. Dunque gli atleti di ben settanta Paesi, provenienti da ogni Continente, si daranno battaglia in ben 19 sport: tutti vorranno salire sul podio più ...

Perugia - Del Prete : 'Oggi ci Giochiamo tanto' : Lorenzo Del Prete , difensore del Perugia , parla a Sky Sport prima della sfida contro la Cremonese : 'Le insidie sono dietro l'angolo, la Cremonese non sta vivendo un momento positivo. La classifica la guardiamo e stiamo lavorando per dare il massimo ad ...

Più eSports e meno sport tradizionali tra i giovani : una ricerca evidenzia il boom dello streaming legato ai videoGiochi : Il fenomeno esports è in evidentissima crescita ma ciò che Limelight Networks afferma basandosi sulla ricerca "State of Online Gaming" fa sicuramente riflettere dato che si parla addirittura di un pubblico di giovani giocatori che preferiscono guardare gli esports piuttosto che gli sport tradizionali.Ma andiamo con ordine: State of Online Gaming è una ricerca che si basa sulle risposte di 3.000 giocatori sopra ai 18 anni (con un focus ...

Bob - è scomparso oggi Corrado Dal Fabbro. Fu argento ai Giochi Olimpici Invernali del 1972 : Lutto nel mondo del bob italiano e degli sport Invernali. È scomparso oggi Corrado Dal Fabbro, ex bobbista e dirigente della FISI. Nato a Pieve di Cadore, aveva 72 anni ed è stato protagonista con la Nazionale tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70. Nel 1969 Dal Fabbro partecipò agli Europei classificandosi al decimo posto, mentre due anni dopo fu secondo ai Mondiali. Il risultato più importante della sua carriera ...

Olimpiadi - il Coni candida Milano/Torino ai Giochi invernali del 2026 : Il Comitato olimpico nazionale italiano ha informato il Comitato olimpico internazionale di voler proseguire nella Fase di dialogo per i Giochi Olimpici invernali 2026, già avviata nei...

Giochi : Bach arrivato in Corea del Nord : Bach è stato ricevuto all'aeroporto internazionale diPyongyang dal ministro dello sport Coreano Kim Il Guk e da JangUng, membro del comitato olimpico locale. La sua visita arriva dopo che il Cio ha ...

Loano - tutto pronto per la riapertura dell'area Giochi del parco "Don Leone Grossi" - FOTO - : ... a ridosso dell'anfiteatro che, in estate, ospita numerosi spettacoli per i più piccini. "I parchi gioco " spiega il primo cittadino di Loano " devono essere aree assolutamente sicure e prive di ...

Giochi del Commonwealth 2018 : quando si svolgono? Date - programma - orari e come vederli in tv : I Giochi del Commonwealth sono uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno per quelle Nazioni che in passato facevano parte dell’Impero Britannico. Tutti i Paesi sotto l’area di riferimento anglosassone potranno partecipare a questa prestigiosa manifestazione che si disputerà dal 4 al 15 aprile a Gold Coast (Australia). Ben settanta Paesi di tutti i Continenti si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Tra le ...

Rogo in Russia - Il bilancio delle vittime sale a 64. Un bambino aveva un accendino in sala Giochi : Il Comitato Investigativo russo ha ordinato il fermo di quattro persone; tra questi figura anche il locatario del negozio da dove pare sia divampato l'incendio

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari si arrende contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Fuori dai Giochi anche Spieth - Day e McIlroy : Si interrompe sul più bello la corsa di Francesco Molinari nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’Europeam Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club, in Texas. Molinari si è arreso allo strapotere dello statunitense Justin Thomas, che ha letteralmente dominato la sfida, accrescendo il suo vantaggio buca dopo buca e chiudendo la pratica già alla 13 ...

I primi 100 Giochi su Steam hanno realizzato il 50% delle entrate : Secondo un'indagine svolta con i dati pubblici degli rilevati da SteamSpy, Sergey Galyonkin ha dichiarato che circa il 50% delle entrate totali fatte su Steam sono generate dai primi 100 migliori giochi disponibili sul popolare portale commerciale di Valve, riporta PCgamer.Questi 100 giochi costituiscono lo 0.5% di tutti i giochi disponibili su Steam nel 2017. Su Steam, nel 2017, sono stati lanciati 7,696 giochi, e per farci un'idea della mole, ...