GIANNA NANNINI CADE DAL PALCO IN CONCERTO A GENOVA Video | Giannina wonder

GIANNA NANNINI - dopo la caduta torna sul palco su un trono : “The show must go on” scrive Gianna Nannini su Instagram a corredo di un video nel quale in diretta da Montichiari annuncia di essersi più o meno ripresa dalla caduta verificatasi il 3 aprile sul palco di Genova durante la tappa ligure del Fenomenale tour: “Sono in piedi e andiamo avanti con il tour, grazie a loro” grida indicando i suoi fan, che nelle scorse ore non hanno mancato di farle sentire tutto il loro sostegno e ...

GIANNA NANNINI sul palco dopo l’infortunio - lo spettacolo continua : arriva il saluto da Montichiari (video) : Gianna Nannini sul palco dopo l'infortunio dimostra ancora una volta di essere una rocker con tutte le carte in regola. dopo la disavventura sul palco di Genova, in molti si sarebbero aspettati un'interruzione - seppur temporanea - del tour che sta portando in giro per l'Italia. Il tour è invece continuato in quel di Montichiari, con il saluto di Gianna Nannini per tutti i fan preoccupati per la sua salute. Con un sono in piedi, l'artista ha ...

Genova - GIANNA NANNINI cade sul palco e interrompe il concerto. Il video finisce sui social : Paura per Gianna Nannini. L’artista è caduta dal palco durante il concerto a Genova, tappa del tour ‘Fenomenale‘. Dopo la scivolata non è riuscita a rialzarsi da sola. “Mi dispiace aver interrotto un concerto bellissimo a quattro pezzi dalla fine. Grazie ai Volontari della Croce Rossa genovese e ai dottori e infermieri di Villa Scassi di Sampierdarena. Ho un grosso problema al ginocchio, ma ci vediamo domani a Montichiari ...

GIANNA NANNINI in ospedale dopo caduta dal palcoscenico : Gianna Nannini, una delle più amate cantanti italiane, ha dovuto interrompere il suo Tour Fenomenale in seguito a una rovinosa caduta dal palco durante la tappa genovese. L'artista, dopo essere finita a terra, non è riuscita più a rialzarsi da sola, per cui è stata trasportata in ambulanza all'ospedale. Niente paura per i fan che Gianna ha provveduto a rassicurare sui social sulle sue condizioni di salute, dicendo di stare meglio. Il carattere ...

