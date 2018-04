Germania | tribunale mette Puigdemont in libertà condizionata

Samsung Non Aggiorna I Telefoni Android - Finisce In Tribunale In Germania : Samsung non Aggiorna i vecchi Telefoni Android e rilascia con estrema lentezza gli Aggiornamenti per quelli nuovi: in Germania Finisce in Tribunale per mancanza di Aggiornamenti firmware! Aggiornamento Firmware Smartphone Samsung Lento E In Ritardo Samsung è una delle aziende con le maggiori quote di mercato nel mondo degli smartphone Android. Come è possibile che […]