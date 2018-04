Germania | Puigdemont in libertà condizionata | no a estradizione

Germania : tribunale mette Puigdemont in libertà condizionata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Catalogna : Puigdemont è libero - la Germania nega l'estradizione : Una questione giuridica prettamente tecnica quindi, che implicherà la riformulazione della domanda da parte di Madrid, e assolutamente non politica.

Catalogna - l’ex presidente Puigdemont liberato su cauzione in Germania. “Non sussiste reato di ribellione” : Il Tribunale regionale superiore dello Schleswig-Holstein ha disposto il rilascio, su cauzione di 75.000 euro, del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Secondo il tribunale, non sussiste il reato di ribellione contestato dalla giustizia spagnola. Puigdemont, accusato anche di abuso di fondi pubblici, era stato arrestato in Germania lo scorso 25 marzo e condotto nel carcere di Neumuenster. Due giorni fa, la procura generale dello ...

Germania chiede estradizione Puigdemont : 13.13 Il procuratore dello stato tedesco del Schleswig-Holstein ha chiesto al tribunale superiore del land di acconsentire all'estradizione in Spagna dell'ex presidente della Catalogna,Puigdemont,detenuto in Germania. La procura ha chiesto che Puigdemont rimanga in carcere fino a che la corte non si esprimerà. La Spagna ha spiccato un mandato di arresto europeo per Puigdemont accusato di ribellione e abuso di fondi pubblici per il referendum ...

Puigdemont dal carcere in Germania : 'Non mi arrenderò' : Dopo essere stato arrestato in Germania, Carles Puigdemont lancia un avvertimento a Madrid: "Non mi arrenderò, non mi dimetterò, non mi ritirerò". E' il primo messaggio del leader indipendentista ...

Arrestati i due agenti dei Mossos che erano con Puigdemont in Germania : Il suo legale ha avvertito che denuncerà la 'persecuzione politica' nei suoi confronti e degli altri leader catalani da parte dello stato spagnolo. Sono ora quattro quindi i paesi europei coinvolti ...

Puigdemont resta in carcere in Germania : 21.54 L'ex presidente del parlamento catalano, Puigdemont, resta in carcere in Germania in attesa che la giustizia si pronunci su un'eventuale estradizione in Spagna. Lo ha deciso il tribunale Neumuenster di fronte al quale è apparso l'esponente politico catalano, arrestato in base a un mandato di cattura europeo emesso da Madrid. In Spagna è accusato di ribellione, sedizione e malversazione legate al processo per l'indipendenza della ...

Catalogna - dal sogno della secessione all’arresto di Puigdemont in Germania : Puigdemont in patria rischia fino a trent’anni di reclusione. Il fronte indipendentista deve ora prendere una decisione cruciale: insistere sulla sua leadership cercando di ritrovare compattezza o cercare una mediazione con Madrid per eleggere un nuovo presidente e riportare alla normalità la vita politica e istituzionale catalana...

Catalogna - Puigdemont davanti a giudice Germania/ Ultime notizie 100 feriti a Barcellona : pronta estradizione? : Catalogna, dopo l'arresto di Puigdemont oggi sarà davanti alla Corte in Germania: giudice decide su eventuale estradizione in Spagna. 100 feriti negli scontri a Barcellona di ieri(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 12:51:00 GMT)

Catalogna - Puigdemont oggi davanti al giudice in Germania : Le autorità tedesche dovranno decidere se mantenerlo in carcere e successivamente estradarlo in Spagna o meno

Barcellona - scontri tra polizia e manifestanti dopo l’arresto di Puigdemont in Germania. Agenti usano i manganelli : scontri tra manifestanti e polizia si sono registrati a Barcellona durante la protesta di piazza organizzata dopo l’arresto del leader indipendentista Carles Puigdemont in Germania. La polizia in tenuta antisommossa ha colpito i manifestanti con i manganelli, tentando di respingere una folla di persone che cercavano di entrare negli uffici del rappresentante del governo spagnolo in Catalogna. La polizia catalana ha bloccato la strada e ...

Catalogna - finisce in Germania la fuga del latitante Puigdemont : L’avventura dell’esilio dell’uomo che ha sfidato la Spagna finisce, senza epica, in un autogrill tedesco. Carles Puigdemont, il presidente catalano destituito dal governo spagnolo, è stato arrestato dalla polizia della regione dello Schleswig-Holstein, nel corso di un viaggio avventuroso per il Nord Europa. Un percorso tortuoso di duemila chilometr...