Germania e un mare d' oro Record di lingotti | “E’ un miracolo tedesco | come il Maggiolino”

Germania E UN MARE D'ORO/ Record di lingotti - fuori dall'Europa per proteggersi? L'Italia rischia : GERMANIA e un MARE D'ORO, Record di lingotti accumulati negli ultimi 70 anni: il paese pronto ad uscire fuori dall'Euro per far valere il dominio economico. Ripercussioni per L'Italia?(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 21:15:00 GMT)

Le Maire : "Francia e Germania sono pronte a riformare l'Ue con Italia e Spagna" : Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire fissa le tappe che devono portare a una riforma della Ue. A cui la Francia sta lavorando con la Germania, ma, giura, aperta al coinvolgimento dell'...

Germania - giubbotti pieni di sabbia per “calmare” i bimbi iperattivi : è polemica : Germania, giubbotti pieni di sabbia per “calmare” i bimbi iperattivi: è polemica L’istituto di Amburgo che per primo li ha usati afferma che ci sono miglioramenti. L’idea è nata dopo un viaggio negli Stati Uniti dove vengono usati per i ragazzini che soffrono di autismo Continua a leggere L'articolo Germania, giubbotti pieni di sabbia per “calmare” i bimbi iperattivi: è polemica sembra essere il primo su ...

