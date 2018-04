Germania è la più ricca di riserve auree e può lasciare Ue per tutelarsi Italia rischia

Buffon : 'Germania-Italia e col Real la sfide più belle' : 'Germania-Italia del Mondiale 2006 e' certamente la partita piu' bella della mia carriera. Poi ci metto le sfide contro il Real Madrid sia del 2003 che del 2015, quindi l'esordio del Parma contro il ...

Germania - società più caute nelle assunzioni di personale : Le società tedesche stanno ancora assumendo personale nuovo, ma hanno adottato un approccio più cauto rispetto agli ultimi mesi. Il barometro dell'occupazione IFO è sceso a marzo a 112,4 punti ...

Ricercatori italiani - più ritorni che fughe. Esodo maggiore (e senza rientro) per chi viene da Germania e Uk : I cervelli italiani non sono soltanto in fuga, ma rientrano anche. Anzi: il saldo è positivo sul fronte di chi decide di rimpatriare. Il Sole 24 Ore pubblica la sintesi di un rapporto del Joint Research Center della Commissione Europea che elabora gli spostamenti di oltre 6500 studiosi europei. Dalla relazione emerge un “tasso di spostamento del 38,7% nella Ue a 28″ e l’Italia “col suo 45% si piazza a metà ...

Di Maio : governo? Più presto di Germania : 15.32 "Porteremo avanti con un'interlocuzione ferma ma collaborativa con le istituzioni europee le misure economiche da adottare per l'Italia". Lo ha detto Di Maio (M5S) incontrando Confcommercio. "Nel Def da approvare chiederò che sia disinnescato subito l'aumento Iva", afferma. "Impiegheremo meno dei 6 mesi della Germania per formare il governo" e "non governeremo con lo scambio delle poltrone".E' soddisfatto "che Moscovici non sia ...

Germania - Bayern Monaco a valanga : il titolo è sempre più vicino : Il Bayern Monaco travolge l'Amburgo , 6-0, , nella 26/a giornata della Bundesliga e mantiene 20 punti di vantaggio in classifica sulla seconda, che attualmente è lo Schalke 04, vittorioso ieri sera ...

L’Europa guarda più alla Germania - ma l’Italia rischia. Gli scenari per Borsa e BTp : I mercati guardano più al sì Spd alla Grande Coalizione e l’euro tiene attorno 1,23. L’incertezza italiana al test riapertura listini....

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la favola della Germania si spegne sul più bello. L’OAR vince all’overtime e si prende la medaglia d’oro : Il Miracolo sul ghiaccio alla fine non c’è stato. A vincere la finale per l’oro olimpico a PyeongChang 2018 è stata la squadra russa dell’OAR. La Germania ha accarezzato il trionfo, il lieto fine della sua favola, ma a 55″ dalla gloria il sogno si è infranto sul pareggio di Nikita Gusev, che ha mandato la partita al supplementare, vinto poi dalla squadra senza dubbio più forte, quella che ha saputo interpretare al meglio ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Germania non si ferma più! Canada battuto 4-3 : è finale! : Non è il Miracle on Ice delle Olimpiadi del 1980 ma ci va molto, molto vicino. La Germania prosegue la sua favola a PyeongChang 2018 e si qualifica per la finale del torneo di Hockey su ghiaccio battendo il Canada per 4-3. È stata una semifinale pazzesca, in cui è successo di tutto. Una girandola di emozioni che alla fine ha premiato la squadra tedesca, cinica nello sfruttare le incertezze della squadra canadese e abile nel difendere con i denti ...

E ora la Svezia vuole più contante - mentre la Germania lo difende dagli attacchi : ... che si è diffusa a macchia d'olio nel resto del mondo, in base alla quale una società con soli pagamenti digitalizzati minimizzerebbe o estirperebbe del tutto l'economia sommersa, la criminalità e l'...

Lavorare meno e guadagnare di più? In Germania da ieri è realtà : ieri in Germania è stato ratificato un accordo sindacale che potremmo definire storico per il mondo dei metalmeccanici. Al momento sarà in vigore in via sperimentale nella sola regione del Baden-Württemberg, ma coinvolgerà ben 900mila lavoratori. Stiamo infatti parlando di un territorio che è la patria dell'industria automobilistica e di quella pesante, situato a sud al confine con la Svizzera, il cui capoluogo, Stoccarda ospita il quartier ...