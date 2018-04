Gaza | palestinese ucciso su confine

Ancora un palestinese morto al confine tra Gaza e Israele : Il 25enne è stato colpito dal fuoco dell’esercito israeliano in scontri e est di Bureji, salgono a 18 le vittime dall’inizio della “Marcia del ritorno”

Gaza - soldati uccidono altro palestinese : 17.07 I militari israeliani hanno ucciso un altro palestinese a Gaza.Sale così a 18 il numero dei palestinesi morti da venerdì quando sono cominciate le manifestazioni di protesta a Gaza,represse dai militari israeliani.Ahmed Arafa,25 anni,è stato ucciso nella Striscia. La Lega Araba intanto fa sua la richiesta palestinese e ha chiesto all'Onu una commissione d'inchiesta sui "crimini di guerra commessi dalle forze israeliane".Chieste indagini ...

Gaza - agenzia palestinese : “Dimostrante ucciso dagli spari dell’esercito israeliano” : Un dimostrante palestinese è morto dopo essere stato ferito “durante gli scontri con l’esercito israeliano” lungo la barriera al confine tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa, secondo cui il 25enne Ahmed Omar Arafa è stato colpito dagli spari dei cecchini ad est del campo profughi di al-Bureij, nella parte centrale della Striscia. La notizia è riportata anche dal ministero della ...

Gaza - la ricostruzione di quanto è successo da parte della Rete Romana di Solidarietà con il popolo Palestinese : Nel momento in cui mandiamo in stampa questo comunicato, almeno 16 sono i palestinesi uccisi a Gaza, e migliaia i feriti, alcuni gravemente, come ha dichiarato il Ministro della sanità Palestinese, ...

Gaza - manifestante palestinese inerme colpito dai cecchini israeliani. Le immagini che indignano : I cecchini israeliani sparano su un manifestante inerme a Gaza. Nel video di Atiyeh Bahar si vede un uomo camminare in campo aperto che crolla al suolo dopo essere stato colpito. Lo stesso viene soccorso da altre persone presenti alla manifestazione. Le immagini del ferimento seguono quelle dell’uccisione di un altro manifestante, sempre ad opera dei cecchini. Secondo le fonti della contro-informazione israeliana le immagini sarebbero ...

Gaza - cecchini israeliani sparano sul manifestante palestinese. Il video degli ultimi istanti di vita : “Disgustoso e orribile… questo giovane palestinese viene ucciso a sangue freddo dai cecchini israeliani nei pressi del confine di Gaza durante la giornata di protesta pacifica. Ero lì, non stavamo facendo niente e ci hanno sparato addosso”. Questa la testimonianza che, su twitter, accompagna un video emblematico del livello raggiunto dagli scontri che si stanno consumando sul confine della Striscia di Gaza: un giovane, intento ...

Gaza - fonti - ucciso terzo palestinese : ANSAmed, - TEL AVIV, 30 MAR - Un terzo palestinese è stato ucciso nei violenti scontri in corso con l'esercito israeliano in occasione del 'Land Day' palestinese lungo il confine della Striscia di ...

Un uomo palestinese è morto nella striscia di Gaza dopo essere stato colpito dall’artiglieria israeliana : Un uomo palestinese è morto venerdì mattina nella striscia di Gaza dopo essere stato colpito dall’artiglieria israeliana, mentre una seconda persona che si trovava nello stesso posto è stata ferita. La notizia è stata data dal ministero della Salute palestinese The post Un uomo palestinese è morto nella striscia di Gaza dopo essere stato colpito dall’artiglieria israeliana appeared first on Il Post.

Gaza - attentato al premier palestinese Hamdallah. L’Anp incolpa Hamas - che nega e condanna l’attacco : E’ fallito un attentato avvenuto martedì mattina a Gaza contro il convoglio del premier palestinese Rami Hamdallah, che tornava dopo cinque mesi nella Striscia per tentare di rilanciare la riconciliazione con Hamas, e il capo della sicurezza Majed Freij. L’ordigno posto ai margini della strada di ingresso alla città ha però ferito in modo grave sette passanti. La presidenza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha accusato Hamas ...

Premier palestinese lascia Striscia Gaza : ANSA, - TEL AVIV, 13 MAR - Il Premier palestinese Rami Hamdallah, il cui convoglio è stato colpito stamani da un attentato dal quale è uscito illeso, ha lasciato da poco la Striscia di Gaza. Lo ...

Gaza - bomba e spari contro il convoglio del premier palestinese : è illeso : Gaza, bomba e spari contro il convoglio del premier palestinese: è illeso Gaza, bomba e spari contro il convoglio del premier palestinese: è illeso Continua a leggere L'articolo Gaza, bomba e spari contro il convoglio del premier palestinese: è illeso proviene da NewsGo.