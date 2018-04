Milan - è ufficiale : Gattuso rinnova fino al 2021 : ROMA - Mancava soltanto l'ufficialità, adesso è arrivata anche quella. Rino Gattuso ha rinnova to con il Milan fino al giugno del 2021 . 'Grazie per l'opportunità. Senza Fassone e Mirabelli non sarei ...

Milan - Gattuso oggi rinnova : Milan O - Dopo le schermaglie degli ultimi giorni, oggi potrebbe essere il giorno giusto per annunciare il rinnovo del contratto di Rino Gattuso . Nel momento in cui, di fatto, il Milan si trova ...

Milan - Gattuso rinnova fino al 2020 : Milan, Gattuso rinnova fino al 2020 Non è stato scelto come traghettatore e Gattuso ha confermato di non esserlo. Sotto la sua guida il Milan è semplicemente rinato, una squadra completamente diversa rispetto a quella di inizio stagione. Ringhio, con tanto lavoro, ha spazzato via i dubbi di tutti: l’ex centrocampista merita di stare sulla […] L'articolo Milan, Gattuso rinnova fino al 2020 proviene da NewsGo.