Gattuso a un passo dal rinnovo col Milan

Milan - Gattuso prepara il sorpasso. Ma l'Inter di Spalletti può giocare il jolly : Dal +18 alla 15esima giornata all'eventuale e possibile sorpasso, visto il calendario di Inter e Milan. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come a Milano ci sia un clima rovente in vista del derby di domenica sera. 'La classifica dice +7 per Spalletti, gap che ha toccato un massimo di 18 punti alla 15a. Ma non è l'unico ...