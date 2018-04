Garrison contro Sephora | un posto sprecato al serale; lei risponde in lacrime video

optimaitalia

(Di giovedì 5 aprile 2018)ad Amici di Maria De Filippi: il docente di ballo non era d'accordo con l'ammissione della ballerina alla fasedel programma ed utilizza parole forti nei suoi confronti.Non si tratta del primo stra. Nelle scorse settimane l'ha definita una sorta di "lucertola" in quanto reputata tecnicamente adeguata alla coreografia ma poco espressiva.alsupporta la ballerina Valentina, che giudica sicuramente più versatile ed espressiva anche se meno preparata a livello tecnico, così come ribadito più volte dalla maestra di classico Alessandra Celentano.“avrà anche la tecnica ma non si muove più in là di lì. Nella mia coreografia le ho chiesto di fare un po’ la frivola e non ha saputo farla, è sembrata una lucertola!” aveva detto il prof. di ballo nello speciale pomeridiano del sabato mettendo a confronto la ...