Galaxy S9 Plus | bug notifiche sulle chiamate perse

Giorno dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus TIM : aggiornamento XXU1ARCC con 2 novità : Il primo grande aggiornamento ha cominciato ad insidiarsi anche a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus TIM, dopo aver fatto la propria comparsa qualche Giorno fa, più precisamente nel Giorno di Pasquetta, sugli esemplari no brand Italia. La serie firwmare di riferimento resta la stessa, 'XXU1ARCC', che si rivolge specificatamente ad un miglioramento di base della stabilità delle chiamate, oltre che ad un aumento della qualità di Sfondo. La ...

Secondo aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone (XXU1CRC7) : Secondo aggiornamento Oreo anche per i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone, che, anche se versioni brandizzati, risultano essere molto diffuse nel nostro Paese. Per questi esemplari la distribuzione software del caso coincide con quella che ha visto protagonisti i modelli no brand qualche giorno fa, in relazione al firmware XXU1CRC7, con date build del 15 marzo e patch di sicurezza aggiornata al 1 dello stesso mese. Rispetto al primo Oreo, ...

OnePlus 6 : la velocità di cui hai bisogno - Lau lancia la sfida al Galaxy S9 : OnePlus 6 sta arrivando ed “è la velocità di cui hai bisogno” come afferma la GIF pubblicata sull’account Twitter dell’azienda cinese OnePlus. Il lancio si ipotizza possa essere anticipato a maggio con le consuete due varianti da 6 e 8GB di RAM. 6et ready! pic.twitter.com/bmvI75xphm — OnePlus (@OnePlus) April 2, 2018 OnePlus 6: confermato lo Snapdragon 845 Come di consueto OnePlus immette sul mercato un nuovo ...

Galaxy S9 a rate con Vodafone (e Galaxy S9 Plus) : Galaxy S9 a rate con Vodafone potrebbe essere difficile da acquistare dato che sul sito dell’operatore risulta non disponibile al momento, idem per il Galaxy S9 Plus. In ogni caso l’offerta prevede un vincolo contrattuali di 30 mesi e un anticipo, non è chiaro se occorre anche effettuare il pagamento di una maxi rata finale. Vodafone poco chiara sull’acquisto di Galaxy S9 ed S9+ Il sito dell’operatore rosso non è certo ...

Galaxy S6 e S6 Edge : Samsung blocca gli aggiornamenti che rimangono attivi solo su S6 Edge Plus : Per i Galaxy S6 SM-G920F e per gli S6 Edge SM-G925F non ci saranno più aggiornamenti di sicurezza: Samsung lascia attivi solo i modelli S6 Edge Plus SM-G928F in Italia.Brutte notizie per tutti coloro che hanno acquistato a suo tempo o di recente un Galaxy S6 o la variante S6 Edge: gli ex top di gamma di Samsung usciti nel secondo trimestre 2015 hanno terminato definitivamente il loro periodo di aggiornamenti.Continue reading Galaxy S6 e S6 Edge: ...

Aggiornamento bruciante per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : XXU1ARCC di oltre 300 MB : Avranno pochi giorni di vita i vostri Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ma ciò non impedisce al processo di Aggiornamento di seguire il proprio corso. Trattasi del pacchetto 'XXU1ARCC', dal peso di 317.06 MB, e chiamato all'introduzione di due novità in particolare, oltre a quelle classiche di cui poi vi parleremo a seguire. La build si occupa di migliorare la stabilità delle chiamate (qualcuno si era lamentato di un segnale un poco ballerino, specie ...

I Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus certificati dall’FCC : Dal database dell'FCC arriva la conferma che il lancio dei Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus si fa sempre più vicino. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo I Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus certificati dall’FCC proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di sicurezza di marzo in Italia : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus no brand si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di marzo e alcuni altri miglioramenti di stabilità. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di sicurezza di marzo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Nuovi dettagli spuntano per Motorola Moto Z3 Play - E5 Play e Samsung Galaxy J8/J8 Plus (2018) : Motorola Moto Z3 Play e Moto E5 Play sarebbero passati dalle certificazioni della FCC e della Wi-Fi Alliance, mentre grazie a un'immagine potremmo essere venuti a conoscenza della capacità delle batterie dei prossimi Samsung Galaxy J8 (2018) e Galaxy J8 Plus (2018). L'articolo Nuovi dettagli spuntano per Motorola Moto Z3 Play, E5 Play e Samsung Galaxy J8/J8 Plus (2018) proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy S9 Plus e Apple iPhone X : il confronto : (Foto: Stefano Priolo – Wired) Con l’uscita di Huawei P20 Pro chi ha messo da parte un bel gruzzoletto per comprarsi uno smartphone inizia ad avere l’imbarazzo della scelta. Da oggi infatti sono almeno tre i telefoni disponibili che negli ultimi mesi hanno attirato l’attenzione tanto della critica quanto del grande pubblico: oltre al P20 Pro di queste ultime ore sono già in commercio l’iPhone X di Apple e il Galaxy ...

Samsung Galaxy S9 Plus vs Galaxy S8 : Quanto Migliora La Fotocamera? : Galaxy S9 Plus vs Galaxy S8: la fotocamera del nuovo smartphone di Samsung è davvero migliore di quella del vecchio modello? Ecco un confronto di fotocamere tra Galaxy S8 e Galaxy S9 Plus Fotocamera Samsung Galaxy S9 Plus vs Galaxy S8 Fin dalla sua presentazione ho sempre sostenuto che non avesse alcun senso, per un possessore di Galaxy S8, […]

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potranno accedere alla radio FM negli USA : Anche i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand saranno in futuro abilitati a ricevere il segnale radio FM, ma purtroppo solamente negli Stati Uniti. La funzione avrebbe dovuto essere già attiva, ma pare che Samsung si sia "scordata" qualcosa. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potranno accedere alla radio FM negli USA proviene da TuttoAndroid.

Regalo AR Emoji su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus garantito : le parole dell’azienda : Una gran bella notizia per tutti coloro che desiderano le AR Emoji su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. Le speciali emoticon animate dalle incredibili sembianze umane presentate come prerogativa dei nuovissimi Galaxy S9 sono in dirittura d'arrivo anche sui predecessori: nessun dubbio, visto che a comunicarlo è la stessa Samsung Italia. La dichiarazione relativa alla più che gradita novità è stata intercettata su Facebook e in particolare sulla ...

AR Emoji presto su Samsung Galaxy S8/S8 Plus - che ricevono le patch di marzo in Italia : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus no brand si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di marzo e alcuni altri miglioramenti di stabilità. Intanto si preparano a ricevere a breve le nuove AR Emoji tanto pubblicizzate con Galaxy S9 e S9 Plus. L'articolo AR Emoji presto su Samsung Galaxy S8/S8 Plus, che ricevono le patch di marzo in Italia proviene da TuttoAndroid.