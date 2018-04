Galaxy S8 e S9 ricevono la versione curva di Energy Bar per lo stato della batteria

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di sicurezza di marzo in Italia : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus no brand si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di marzo e alcuni altri miglioramenti di stabilità. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di sicurezza di marzo in Italia proviene da TuttoAndroid.

AR Emoji presto su Samsung Galaxy S8/S8 Plus - che ricevono le patch di marzo in Italia : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus no brand si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di marzo e alcuni altri miglioramenti di stabilità. Intanto si preparano a ricevere a breve le nuove AR Emoji tanto pubblicizzate con Galaxy S9 e S9 Plus.

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge ricevono le patch di sicurezza di febbraio in Italia : Arrivano le patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge. L'aggiornamento distribuito da Samsung che le contiene pesa circa 220 MB

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ricevono le AR Emoji Disney e la TWRP ufficiale : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus possono ora contare sulle AR Emoji dei due personaggi Disney più popolari di sempre, Topolino e Minnie. Nel frattempo è già disponibile al download la custom recovery TWRP ufficiale per entrambi i modelli.

Samsung Galaxy Note 8 e Huawei Mate 10 Lite ricevono le patch di febbraio - con una gradita sorpresa : Siete in possesso di un Samsung Galaxy Note 8 o Huawei Mate 10 Lite? Buone notizie per voi, poiché sono in roll out nuovi aggiornamenti di sistema per i modelli in vendita nel mercato italiano.