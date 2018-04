: Furbi cartellino, indagato metà comune - NotizieIN : Furbi cartellino, indagato metà comune - Patrizi0539682 : @pbersani 1) sarebbe meglio farseli dare dalla popolazione dei’ furbi del cartellino’, di cui nessuno di voi e del… - GiancarloDeRisi : @HounsognOrsola Allora rilegalizziamo le pensioni baby perché ci sono politici furbi, impiegati che non timbrano il… -

Ventitré impiegati e dirigenti su 40 deldi Ficarra, in provincia di Messina, sono indagati per assenteismo. 16 di loro sono stati sospesi. Il provvedimento cautelare interdittivo è stato eseguito dai militari del Comando provinciale di Messina. Truffa aggravata e continuata ai danni di ente pubblico e false attestazioni o certificazioni, le accuse. Il provvedimento nasce da un'indagine avviata nel 2016. I Carabinieri di Patti (ME) hanno accertato che i dipendenti lasciavano abitualmente il posto di lavoro.(Di giovedì 5 aprile 2018)